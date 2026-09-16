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Новини Встановлення енергетичного перемир’я
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Україна чекає від РФ перелік об’єктів, на які поширюватиметься енергетичне перемир’я, - МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Україна готова до встановлення енергетичного перемир'я і чекає від РФ пропозицій щодо переліку об’єктів, на яких поширюватиметься дія можливого перемир'я.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

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Готовність Києва та очікування відповіді Кремля 

"Україна готова до енергетичного перемир'я. Мало того, Україна сама пропонувала достатньо довгий час встановити таке припинення вогню, яке має бути чесним і справедливим і покривати всі необхідні сфери цього можливого припинення вогню. Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це", - сказав речник відомства.

Що стосується українських об'єктів, додав він, то Україна прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий.

"Це сказав президент України. Ну і росіяни, ми чекаємо, нехай скажуть, як вони це бачать", – сказав Тихий.

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Міжнародне посередництво 

Також посадовець привітав зусилля США в досягненні енергетичного перемир'я, і додав, що таку роботу ведуть і інші країни.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
  • Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

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Автор: 

МЗС (4257) росія (47770) енергетика (3632) перемир’я (1112) Тихий Георгій (97)
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Топ коментарі
+11
Не буде ніякого переліку. Не буде ніякого перемир'я. До яких пір зелесвині прикриватимуть власну імпотенцію оцими дебільними балачками? До яких пір не буде атакуватися "ямалський хрест"?
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16.09.2026 19:29 Відповісти
+9
Незабудьте раші передати список українських обєктів, щоб вона на сто знала куди *******.
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16.09.2026 19:37 Відповісти
+4
До тих пір поки Українці будуть мовчати,і седіти на дупі рівно.
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16.09.2026 19:31 Відповісти

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