Україна чекає від РФ перелік об’єктів, на які поширюватиметься енергетичне перемир’я, - МЗС
Україна готова до встановлення енергетичного перемир'я і чекає від РФ пропозицій щодо переліку об’єктів, на яких поширюватиметься дія можливого перемир'я.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Готовність Києва та очікування відповіді Кремля
"Україна готова до енергетичного перемир'я. Мало того, Україна сама пропонувала достатньо довгий час встановити таке припинення вогню, яке має бути чесним і справедливим і покривати всі необхідні сфери цього можливого припинення вогню. Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це", - сказав речник відомства.
Що стосується українських об'єктів, додав він, то Україна прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий.
"Це сказав президент України. Ну і росіяни, ми чекаємо, нехай скажуть, як вони це бачать", – сказав Тихий.
Міжнародне посередництво
Також посадовець привітав зусилля США в досягненні енергетичного перемир'я, і додав, що таку роботу ведуть і інші країни.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
- Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".
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