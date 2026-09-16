Україна чекає від РФ перелік об’єктів, на які поширюватиметься енергетичне перемир’я, - МЗС

Україна готова до встановлення енергетичного перемир'я і чекає від РФ пропозицій щодо переліку об’єктів, на яких поширюватиметься дія можливого перемир'я.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

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Готовність Києва та очікування відповіді Кремля

"Україна готова до енергетичного перемир'я. Мало того, Україна сама пропонувала достатньо довгий час встановити таке припинення вогню, яке має бути чесним і справедливим і покривати всі необхідні сфери цього можливого припинення вогню. Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це", - сказав речник відомства.

Що стосується українських об'єктів, додав він, то Україна прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів, зазначив Тихий.

"Це сказав президент України. Ну і росіяни, ми чекаємо, нехай скажуть, як вони це бачать", – сказав Тихий.

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Міжнародне посередництво

Також посадовець привітав зусилля США в досягненні енергетичного перемир'я, і додав, що таку роботу ведуть і інші країни.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

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