Енергетичне перемир’я - це дуже хороша ідея, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"Ми бачили публікацію президента Трампа щодо енергетичного перемир'я. Ми загалом, безумовно, вважаємо це дуже хорошою ідеєю, хорошою ініціативою. Ми перебуваємо в контакті з американцями. Ми завжди на боці мирних рішень", - сказав представник Кремля.

За словами речника Путіна, енергетичне перемир'я "дозволить РФ наситити внутрішній ринок нафтопродуктами, але РФ і так може стабілізувати ринок".

Також, на думку Пєскова, варто скасувати санкції, оскільки це "незаконні обмеження на постачання енергоресурсів у світ".

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Що передувало?

Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.

Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.

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