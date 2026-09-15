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Новини Встановлення енергетичного перемир’я
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Енергетичне перемир’я - це дуже хороша ідея, - Пєсков

Енергетичне перемир’я: що кажуть у Кремлі?

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"Ми бачили публікацію президента Трампа щодо енергетичного перемир'я. Ми загалом, безумовно, вважаємо це дуже хорошою ідеєю, хорошою ініціативою. Ми перебуваємо в контакті з американцями. Ми завжди на боці мирних рішень", - сказав представник Кремля.

За словами речника Путіна, енергетичне перемир'я "дозволить РФ наситити внутрішній ринок нафтопродуктами, але РФ і так може стабілізувати ринок".

Також, на думку Пєскова, варто скасувати санкції, оскільки це "незаконні обмеження на постачання енергоресурсів у світ".

Читайте: Енергетичне перемир’я між Україною та РФ на стадії опрацювання, остаточної домовленості ще немає, - FT

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
  • Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
  • Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.

Читайте: Зеленський: Україна готова підтримати деескалацію з Росією, якщо це реальна пропозиція США

Автор: 

Пєсков Дмитро (1820) росія (47749) енергетика (3627)
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Топ коментарі
+12
"Хорошие сапоги !"

надо дальше брать бить по НПЗ !

і по нафтотерміналах в порту !
нєпрємєнно, батєнька !

.
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15.09.2026 15:46 Відповісти
+11
Це не людина , а якась страшна істота і виродок😡
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15.09.2026 15:46 Відповісти
+8
Всі ми знаємо ціну слів цієї людини…
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15.09.2026 15:42 Відповісти

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