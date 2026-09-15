Энергетическое перемирие - это очень хорошая идея, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
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"Мы в целом, безусловно, считаем это очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал представитель Кремля.
По словам спикера Путина, энергетическое перемирие "позволит РФ насытить внутренний рынок нефтепродуктами, но РФ и так может стабилизировать рынок".
Также, по мнению Пескова, следует отменить санкции, поскольку это "незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир".
Что этому предшествовало?
- Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
- Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.
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братьбить по НПЗ !
і по нафтотерміналах в порту !
нєпрємєнно, батєнька !
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