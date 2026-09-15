Энергетическое перемирие - это очень хорошая идея, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы в целом, безусловно, считаем это очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал представитель Кремля.

По словам спикера Путина, энергетическое перемирие "позволит РФ насытить внутренний рынок нефтепродуктами, но РФ и так может стабилизировать рынок".

Также, по мнению Пескова, следует отменить санкции, поскольку это "незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир".

Читайте: Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договоренности пока нет, - FT

Что этому предшествовало?

Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.

Читайте: Зеленский: Украина готова поддержать деэскалацию с Россией, если это реальное предложение США