РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12173 посетителя онлайн
Новости Установление энергетического перемирия
4 153 38

Энергетическое перемирие - это очень хорошая идея, - Песков

Энергетическое перемирие: что говорят в Кремле?

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы в целом, безусловно, считаем это очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал представитель Кремля.

По словам спикера Путина, энергетическое перемирие "позволит РФ насытить внутренний рынок нефтепродуктами, но РФ и так может стабилизировать рынок".

Также, по мнению Пескова, следует отменить санкции, поскольку это "незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир".

Читайте: Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договоренности пока нет, - FT

Что этому предшествовало?

  • Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.

Читайте: Зеленский: Украина готова поддержать деэскалацию с Россией, если это реальное предложение США

Автор: 

Песков Дмитрий (2114) россия (89546) энергетика (3673)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
"Хорошие сапоги !"

надо дальше брать бить по НПЗ !

і по нафтотерміналах в порту !
нєпрємєнно, батєнька !

.
показать весь комментарий
15.09.2026 15:46 Ответить
+14
Це не людина , а якась страшна істота і виродок😡
показать весь комментарий
15.09.2026 15:46 Ответить
+11
Всі ми знаємо ціну слів цієї людини…
показать весь комментарий
15.09.2026 15:42 Ответить

Загрузка...

 
 