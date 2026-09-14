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Новости Установление энергетического перемирия
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Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договоренности пока нет, - FT

Дональд Трамп об энергетическом перемирии

Договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России в настоящее время находится на стадии проработки. Окончательного соглашения между сторонами пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

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В Киеве продолжают прорабатывать договоренность об энергетическом перемирии

По словам Миллера, заявление президента США Дональда Трампа о готовой договоренности опередило реальное состояние переговоров.

Журналист отметил, что вопрос о прекращении ударов по энергообъектам еще прорабатывается. В то же время детали будущего соглашения пока остаются неизвестными.

"Трамп поспешил: моя информация от людей, вовлеченных в процесс в Киеве, заключается в том, что это что-то находится в процессе разработки, но они предупреждают, что окончательного соглашения нет. Детали неясны, больше информации — позже", — подытожил Миллер.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, мол, приводит к дефициту дизельного топлива.

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россия (89529) Украина (41921) энергетика (3668) атака (2083) война в Украине (9151)
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Топ комментарии
+9
Єдиний важіль впливу на росію це нищити їхні НПЗ, якщо ЗЕ і х#ло домовляться взаємно не бити по енергетиці то ніякого іншого варіанта примусити рашку до миру у нас не буде .Рашисти ж продовжать терор про наших людей .
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14.09.2026 23:25 Ответить
+4
Так, он Дружба гроші на війну раше качає через Україну

в Україні усі НПЗ зруйновані, ТЕЦ зруйновані . Про що домовлятись
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14.09.2026 23:28 Ответить
+3
Україна та Росія домовилися не бити по енергооб'єктах одна одної, - ТрампДжерело: https://censor.net/ua/n4023387

старе брехливе маразматичне жадібне ЧМО
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14.09.2026 23:26 Ответить

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