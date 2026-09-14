Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договоренности пока нет, - FT

Договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России в настоящее время находится на стадии проработки. Окончательного соглашения между сторонами пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

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В Киеве продолжают прорабатывать договоренность об энергетическом перемирии

По словам Миллера, заявление президента США Дональда Трампа о готовой договоренности опередило реальное состояние переговоров.

Журналист отметил, что вопрос о прекращении ударов по энергообъектам еще прорабатывается. В то же время детали будущего соглашения пока остаются неизвестными.

"Трамп поспешил: моя информация от людей, вовлеченных в процесс в Киеве, заключается в том, что это что-то находится в процессе разработки, но они предупреждают, что окончательного соглашения нет. Детали неясны, больше информации — позже", — подытожил Миллер.

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