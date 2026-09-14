Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договоренности пока нет, - FT
Договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России в настоящее время находится на стадии проработки. Окончательного соглашения между сторонами пока нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.
В Киеве продолжают прорабатывать договоренность об энергетическом перемирии
По словам Миллера, заявление президента США Дональда Трампа о готовой договоренности опередило реальное состояние переговоров.
Журналист отметил, что вопрос о прекращении ударов по энергообъектам еще прорабатывается. В то же время детали будущего соглашения пока остаются неизвестными.
"Трамп поспешил: моя информация от людей, вовлеченных в процесс в Киеве, заключается в том, что это что-то находится в процессе разработки, но они предупреждают, что окончательного соглашения нет. Детали неясны, больше информации — позже", — подытожил Миллер.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
- Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, мол, приводит к дефициту дизельного топлива.
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