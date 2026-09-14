Енергетичне перемир’я між Україною та РФ на стадії опрацювання, остаточної домовленості ще немає, - FT
Домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії наразі перебуває на стадії опрацювання. Остаточної угоди між сторонами ще немає.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у соцмережах написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер.
У Києві ще опрацьовують домовленість про енергетичне перемир’я
За словами Міллера, заява президента США Дональда Трампа про готову домовленість випередила реальний стан переговорів.
Журналіст зазначив, що питання припинення ударів по енергооб’єктах ще опрацьовується. Водночас деталі майбутньої домовленості поки що залишаються невідомими.
"Трамп поспішив: моя інформація від людей, залучених у Києві, полягає в тому, що це щось у процесі розробки, але вони попереджають, що немає остаточної угоди. Деталі неясні, більше інформації — згодом", — підсумував Міллер.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
- Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
- Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.
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