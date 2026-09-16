Украина ожидает от РФ перечень объектов, на которые будет распространяться энергетическое перемирие, - МИД

Украина готова к заключению энергетического перемирия и ожидает от РФ предложений относительно перечня объектов, на которые будет распространяться действие возможного перемирия.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Готовность Киева и ожидание ответа Кремля

"Украина готова к энергетическому перемирию. Более того, Украина сама достаточно долго предлагала установить такое прекращение огня, которое должно быть честным и справедливым и охватывать все необходимые сферы этого возможного прекращения огня. Если россияне тоже готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого", - сказал представитель ведомства.

Что касается украинских объектов, добавил он, то Украина стремится к такому режиму прекращения огня, при котором будет запрещено использование любых типов оружия против всех энергетических объектов, отметил Тихий.

"Об этом заявил президент Украины. Ну а что касается россиян, мы ждем, пусть скажут, как они это видят", - сказал Тихий.

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Международное посредничество

Также чиновник приветствовал усилия США по достижению энергетического перемирия и добавил, что такую работу ведут и другие страны.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

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