Украина ожидает от РФ перечень объектов, на которые будет распространяться энергетическое перемирие, - МИД
Украина готова к заключению энергетического перемирия и ожидает от РФ предложений относительно перечня объектов, на которые будет распространяться действие возможного перемирия.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Готовность Киева и ожидание ответа Кремля
"Украина готова к энергетическому перемирию. Более того, Украина сама достаточно долго предлагала установить такое прекращение огня, которое должно быть честным и справедливым и охватывать все необходимые сферы этого возможного прекращения огня. Если россияне тоже готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого", - сказал представитель ведомства.
Что касается украинских объектов, добавил он, то Украина стремится к такому режиму прекращения огня, при котором будет запрещено использование любых типов оружия против всех энергетических объектов, отметил Тихий.
"Об этом заявил президент Украины. Ну а что касается россиян, мы ждем, пусть скажут, как они это видят", - сказал Тихий.
Международное посредничество
Также чиновник приветствовал усилия США по достижению энергетического перемирия и добавил, что такую работу ведут и другие страны.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".
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