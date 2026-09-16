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Новости Установление энергетического перемирия
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Украина ожидает от РФ перечень объектов, на которые будет распространяться энергетическое перемирие, - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Украина готова к заключению энергетического перемирия и ожидает от РФ предложений относительно перечня объектов, на которые будет распространяться действие возможного перемирия.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Готовность Киева и ожидание ответа Кремля 

"Украина готова к энергетическому перемирию. Более того, Украина сама достаточно долго предлагала установить такое прекращение огня, которое должно быть честным и справедливым и охватывать все необходимые сферы этого возможного прекращения огня. Если россияне тоже готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого", - сказал представитель ведомства.

Что касается украинских объектов, добавил он, то Украина стремится к такому режиму прекращения огня, при котором будет запрещено использование любых типов оружия против всех энергетических объектов, отметил Тихий.

"Об этом заявил президент Украины. Ну а что касается россиян, мы ждем, пусть скажут, как они это видят", - сказал Тихий.

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Международное посредничество 

Также чиновник приветствовал усилия США по достижению энергетического перемирия и добавил, что такую работу ведут и другие страны.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

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Автор: 

МИД (7337) россия (89567) энергетика (3678) перемирие (1790) Тихий Георгий (97)
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Топ комментарии
+12
Не буде ніякого переліку. Не буде ніякого перемир'я. До яких пір зелесвині прикриватимуть власну імпотенцію оцими дебільними балачками? До яких пір не буде атакуватися "ямалський хрест"?
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16.09.2026 19:29 Ответить
+10
Незабудьте раші передати список українських обєктів, щоб вона на сто знала куди *******.
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16.09.2026 19:37 Ответить
+5
До тих пір поки Українці будуть мовчати,і седіти на дупі рівно.
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16.09.2026 19:31 Ответить

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