Блокада РФ Чорного моря: Путін прагне спровокувати нову хвилю міграції до Європи, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Анрій Сибіга закликав забезпечити безперебійне комерційне судноплавство з українських морських портів, оскільки Росія блокую Чорне море, щоб спровокувати нову хвилю міграції до Європи.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Мета РФ - дестабілізація Європи

Так, за словами міністра, російський терор не обмежується Україною, він також становить загрозу для країн Африки, Близького Сходу та Азії. Найбільш безпосередньо наслідки дій Москви відчують вразливі сім’ї в країнах, залежних від імпорту продовольства, – через зростання цін на продукти харчування та їхній дефіцит, що спричиняє недоїдання і голод.

Окрім цих гуманітарних наслідків, Москва переслідує ще одну мету – дестабілізацію Європи.

Російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що голод і дефіцит продовольства можуть спричинити наплив мігрантів. Саме цього він прагне, особливо напередодні виборів у державах-членах ЄС наступного року.

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"Путін знає, що міграція є одним із найбільш чутливих і поляризуючих питань у європейських виборчих кампаніях – особливо після того, як побачив, наскільки ефективно пов’язані з Росією мережі використали нещодавню кризу в Сеуті", - наголосив Сибіга.

Міністр додав, що російський диктатор використовуватиме всі доступні засоби для збільшення міграційного потоку до Європи.

"Блокада Чорного моря є лише одним із них. Іншим залишається режим Лукашенка в Білорусі. … У Москві вважають, що така стратегія створить напруженість, посіє розкол, посилить радикальні антиєвропейські рухи та зрештою послабить підтримку України з боку Європи", - пояснив глава МЗС України.

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Свобода судноплавства в Чорному морі

Сибіга наголосив, що саме, тому підтримка експорту української аграрної продукції та розблокування свободи судноплавства в Чорному морі мають стратегічне й життєво важливе значення для Європейського Союзу, а також для міжнародної спільноти загалом.

За його словами, нНеобхідно невідкладно забезпечити безперебійне комерційне судноплавство з українських морських портів, розвивати всі можливі альтернативні маршрути та механізми транспортування товарів через ЄС, а також надати максимальну підтримку українським аграріям у цій складній ситуації.

Ще одним критично важливим пріоритетом є розробка та спільна реалізація загальноєвропейської стратегії протидії російським кампаніям дезінформації, втручання та маніпуляцій.

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"Україна готова зробити свій вагомий внесок, поділившись цінним досвідом та експертизою", - додав він.