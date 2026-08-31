Чорне море та мирні зусилля: Сибіга переговорив із главою МЗС Єгипту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга повідомив у соціальній мережі X.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі, регіональні події та зусилля України для досягнення тривалого і всеосяжного миру.

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Сибіга та глава МЗС Єгипту обговорили безпеку Чорного моря

За словами Сибіги, окрему увагу під час розмови приділили ситуації в Чорному морі. Йшлося, зокрема, про її вплив на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку.

"Ми зосередилися на ситуації з безпекою в Чорному морі та її наслідках для свободи судноплавства й глобальної продовольчої безпеки", – повідомив глава українського МЗС.

Сибіга також поінформував єгипетського колегу про останні події на полі бою та поточні зусилля України щодо досягнення миру.

Міністр наголосив, що Україна продовжує працювати над забезпеченням надійних поставок продовольства до країн усього світу.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо загальної ситуації в регіоні та подій на Близькому Сході.

"Ми погодилися щодо важливості продовження нашого діалогу та підтримання контактів", – зазначив Сибіга.

Раніше Сибіга закликав партнерів посилити ППО та енергостійкість України.

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