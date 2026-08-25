Судноплавство у Чорному морі скорочується: Туреччина може втратити до $20 млрд

Подальше скорочення судноплавства у Чорному морі через безпекову ситуацію може завдати економіці Туреччини до $20 млрд збитків протягом трьох місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови ради директорів турецької компанії Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафи Джана.

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Через війну обсяги перевезень різко скоротилися

За словами Джана, війна Росії проти України продовжує впливати на морські перевезення між Чорним морем та Єгиптом.

Він зазначив, що оцінка можливих втрат зроблена з урахуванням нинішніх умов. Подальше зростання цін на сировину, пшеницю та нафту може збільшити економічні збитки Туреччини.

"Якщо війна між Росією та Україною продовжить порушувати морські перевезення на лінії Чорне море – Єгипет, тримісячні втрати Туреччини можуть сягнути 20 млрд доларів", — сказав Джан.

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Представник турецької морської компанії також повідомив про різке скорочення торгівельного судноплавства через турецькі протоки.

За його словами, ще п'ять місяців тому ними проходили близько 200 суден на добу. Нині цей показник знизився до 25–30 суден.

У Туреччині закликають створити новий зерновий коридор

Джан висловив занепокоєння через удари по суднах у Чорному морі. Він закликав уряд Туреччини активізувати дипломатичні контакти з Україною та Росією через ситуацію із судноплавством.

Керівник турецької морської транспортно-логістичної компанії також припустив, що у Чорному морі може знадобитися створення нового зернового коридору.

За його словами, проблеми з морськими перевезеннями становлять загрозу не лише для Туреччини, а й для глобального продовольчого ринку.