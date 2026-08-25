Судоходство в Черном море сокращается: Турция может потерять до $20 млрд
Дальнейшее сокращение судоходства в Черном море из-за ситуации с безопасностью может нанести экономике Турции ущерб в размере до 20 млрд долларов в течение трёх месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя совета директоров турецкой компании Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафы Джана.
Из-за войны объемы перевозок резко сократились
По словам Джана, война России против Украины продолжает влиять на морские перевозки между Черным морем и Египтом.
Он отметил, что оценка возможных потерь сделана с учетом нынешних условий. Дальнейший рост цен на сырье, пшеницу и нефть может увеличить экономические убытки Турции.
"Если война между Россией и Украиной продолжит нарушать морские перевозки на линии Черное море - Египет, трехмесячные потери Турции могут достичь 20 млрд долларов", - сказал Джан.
Представитель турецкой морской компании также сообщил о резком сокращении торгового судоходства через турецкие проливы.
По его словам, еще пять месяцев назад через них проходило около 200 судов в сутки. Сейчас этот показатель снизился до 25–30 судов.
В Турции призывают создать новый зерновой коридор
Джан выразил обеспокоенность из-за ударов по судам в Черном море. Он призвал правительство Турции активизировать дипломатические контакты с Украиной и Россией в связи с ситуацией с судоходством.
Руководитель турецкой морской транспортно-логистической компании также предположил, что в Черном море может потребоваться создание нового зернового коридора.
По его словам, проблемы с морскими перевозками представляют угрозу не только для Турции, но и для глобального продовольственного рынка.
- Ранее сообщалось, что Россия впервые закупила партию бензина у Турции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль