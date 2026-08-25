Судоходство в Черном море сокращается: Турция может потерять до $20 млрд

Дальнейшее сокращение судоходства в Черном море из-за ситуации с безопасностью может нанести экономике Турции ущерб в размере до 20 млрд долларов в течение трёх месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя совета директоров турецкой компании Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафы Джана.

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Из-за войны объемы перевозок резко сократились

По словам Джана, война России против Украины продолжает влиять на морские перевозки между Черным морем и Египтом.

Он отметил, что оценка возможных потерь сделана с учетом нынешних условий. Дальнейший рост цен на сырье, пшеницу и нефть может увеличить экономические убытки Турции.

"Если война между Россией и Украиной продолжит нарушать морские перевозки на линии Черное море - Египет, трехмесячные потери Турции могут достичь 20 млрд долларов", - сказал Джан.

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Представитель турецкой морской компании также сообщил о резком сокращении торгового судоходства через турецкие проливы.

По его словам, еще пять месяцев назад через них проходило около 200 судов в сутки. Сейчас этот показатель снизился до 25–30 судов.

В Турции призывают создать новый зерновой коридор

Джан выразил обеспокоенность из-за ударов по судам в Черном море. Он призвал правительство Турции активизировать дипломатические контакты с Украиной и Россией в связи с ситуацией с судоходством.

Руководитель турецкой морской транспортно-логистической компании также предположил, что в Черном море может потребоваться создание нового зернового коридора.

По его словам, проблемы с морскими перевозками представляют угрозу не только для Турции, но и для глобального продовольственного рынка.