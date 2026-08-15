В МИД РФ обвинили Турцию и США в поставках оружия Украине и пригрозили ухудшением отношений

Министерство иностранных дел России обратилось к США и Турции с просьбой дать разъяснения в связи с планами осуществить масштабные поставки оружия Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказала Захарова?

Она заявила, что обстоятельства и условия масштабных поставок американского оружия через Турцию в Украину остаются крайне противоречивыми.

По ее словам, новые поставки оружия Украине "нанесут серьезный ущерб отношениям России с США и Турцией".

Также пресс-секретарь МИД РФ заявила, что попытки США и Турции использовать миротворческую риторику, а параллельно поставлять оружие Украине, "неизбежно подрывают взаимное доверие".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 пусковых установок M270 MLRS и десятки тысяч кассетных боеприпасов, которые будет использовать для усиления огневых возможностей как в наступательных, так и в оборонительных операциях против РФ.

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