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Новости Сотрудничество Украины и Турции
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В МИД РФ обвинили Турцию и США в поставках оружия Украине и пригрозили ухудшением отношений

Захарова обвинила Турцию и США в поставках оружия Украине

Министерство иностранных дел России обратилось к США и Турции с просьбой дать разъяснения в связи с планами осуществить масштабные поставки оружия Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказала Захарова?

Она заявила, что обстоятельства и условия масштабных поставок американского оружия через Турцию в Украину остаются крайне противоречивыми.

По ее словам, новые поставки оружия Украине "нанесут серьезный ущерб отношениям России с США и Турцией".

Также пресс-секретарь МИД РФ заявила, что попытки США и Турции использовать миротворческую риторику, а параллельно поставлять оружие Украине, "неизбежно подрывают взаимное доверие".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 пусковых установок M270 MLRS и десятки тысяч кассетных боеприпасов, которые будет использовать для усиления огневых возможностей как в наступательных, так и в оборонительных операциях против РФ.

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Автор: 

США (30328) Турция (3590) Захарова Мария (401)
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Топ комментарии
+6
Нах за курсом хрейсера мацква!
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15.08.2026 18:00 Ответить
+4
а Иран,Китай, Северную Корею ни в чем не хотят обвинить?
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15.08.2026 18:06 Ответить
+3
Усе як навчив підарів терорист члєнін - збройний терор та окупація це закон існування рашкостану.
А от опір жертви терору та збройного нападу це вже агресія стосовно мирного агресора, який зброєю та терором бажає усунути першопричини агресіі
геть перевернутий догори дригом світ підарів
от же дав Бог сусідів…
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15.08.2026 18:12 Ответить

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