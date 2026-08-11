Турция может предложить создать два коридора безопасности в Черном море для судов, следующих в Россию и Украину, — СМИ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Черном море переходит в фазу "жизни или смерти" из-за атак, которые всё чаще затрагивают гражданские торговые суда, в частности те, которые ходят под флагом Турции.

Об этом пишет турецкая газетаYeni Şafak, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Анкары

По словам турецкого министра, ситуация становится рискованной — стороны могут прибегнуть к "последним доступным средствам".

Фидан отметил, что передал президенту Турции ряд мер.

"Мы воплощаем их в жизнь", — сказал он, при этом не стал раскрывать подробности.

Издание напомнило, что ранее Фидан призвал Россию и Украину ввести мораторий на атаки по торговым судам в Черном море.

По данным Bloomberg, ранее Турция вводила ограничения на коммерческое судоходство в Черном море в ответ на рост числа атак в регионе. В комментарии Reuters турецкий чиновник подтвердил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в акватории, что вынудило власти ввести временные меры, хотя проход через проливы остается свободным в соответствии с условиями Монтрейской конвенции.

Согласно данным сервисов отслеживания судов в режиме реального времени, проанализированным журналистами Yeni Şafak, в проливе Дарданеллы образовалась большая очередь из кораблей. Источник издания в морской отрасли сообщил, что некоторые суда, направлявшиеся в Украину и РФ, почти неделю ждали прохода по "техническим причинам".

По состоянию на вечер субботы, 8 августа, движение судов по проливу вернулось к норме.

Издание пишет, что в Турции также ведутся дискуссии о возможном запрете рыболовства за пределами территориальных вод страны в Черном море из-за рисков для жизни турецких рыбаков.

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Инициатива двух коридоров

В то же время отмечается, что морская безопасность в Черном море требует постоянных структурных решений. Журналисты приводят пример эффективности зернового коридора. Также Yeni Şafak обращает внимание на то, что Иран и Оман обсуждают создание двустороннего коридора в Ормузском проливе для безопасного прохода — один коридор у берегов Ирана, другой у побережья Омана.

Издание отмечает, что аналогичную практику можно применить и в Черном море, создав два отдельных коридора для торговых судов, следующих в Россию и Украину. Обе стороны могли бы взять на себя обязательство не нападать на эти коридоры.

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