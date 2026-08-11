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Новини Атака РФ на цивільні судна
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Туреччина може запропонувати створити два коридори безпеки в Чорному морі для суден до Росії та України, - ЗМІ

Туреччина

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна в Чорному морі переходить у фазу "життя або смерті" через атаки, які дедалі частіше зачіпають цивільні торговельні судна, зокрема ті, які ходять під прапором Туреччини.

Про це пише турецька газета Yeni Şafak, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Анкари

За словами турецького міністра, ситуація стає ризикованою - сторони можуть вдатися до "останніх доступних засобів".

Фідан зазначив, що передав президенту Туреччини низку заходів.

"Ми втілюємо їх у життя", - сказав він, водночас не став розкривати деталі.

Видання нагадало, що раніше Фідан закликав Росію та Україну запровадити мораторій на атаки по торгових суднах у Чорному морі.

За даними Bloomberg, раніше Туреччина запроваджувала обмеження на комерційне судноплавство в Чорному морі у відповідь на зростання кількості атак у регіоні. У коментарі Reuters турецький чиновник підтвердив занепокоєння безпековою ситуацією в акваторії, що змусило владу запровадили тимчасові заходи, хоча прохід через протоки залишається вільним відповідно до умов конвенції Монтрьо.

Згідно з даними сервісів відстеження суден у реальному часі, які проаналізували журналісти Yeni Şafak, у протоці Дарданелли утворилася велика черга із кораблів. Джерело видання у морській галузі повідомило, що деякі судна, які прямували до України та РФ, майже тиждень чекали на прохід через "технічні причини".

Станом на вечір суботи, 8 серпня, рух суден протокою повернувся до норми.

Видання пише, що також у Туреччині точаться дискусії щодо можливої заборони риболовлі за межами територіальних вод країни в Чорному морі через ризики для життя турецьких рибалок.

Читайте також: Туреччина закликала Україну та РФ оголосити мораторій на удари у Чорному морі, - Фідан

Ініціатива двох коридорів

Водночас наголошується, що морська безпека в Чорному морі потребує постійних структурних рішень. Журналісти наводять приклад дієвості зернового коридору. Також Yeni Şafak звертає увагу, що Іран та Оман обговорюють створення двостороннього коридору в Ормузькій протоці для безпечного проходу — один коридор біля берегів Ірану, інший біля узбережжя Оману.

Видання зазначає, що аналогічну практику можна застосувати й у Чорному морі, створивши два окремі коридори для торговельних суден, що прямують до Росії та України. Обидві сторони могли б взяти на себе зобов'язання не атакувати ці коридори.

Читайте також: Туреччина обмежила рух комерційних суден у Чорному морі через атаки дронів, - Bloomberg

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корабель (1677) Туреччина (2673) Чорне море (1632)
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Топ коментарі
+2
Від ×уя вуха турецьким баригам, що розжиріли на перекупі змародереного кацапами.
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11.08.2026 20:26 Відповісти
+2
російським суднам тільки смерть!
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11.08.2026 20:39 Відповісти
+2
Ане піти туркам за рузким кораблем? Турецькі повії дуже хочуть знову отримувати від Сосії крадене українське зерно в метал по великим знижкам. Тільки який сенс це для України? Україна експортує зерна на $1-2млрд. Рашисти експортують тільки зерна на $40-50млрд. Крім того рашисти ще експортують нафту, газ, руду і метал всього на сотні млрд$ Тобто в 100!!! раз більше ніж Україна. І всі ці гроші підуть на виробництво зброї, на ракети, на мобілізацію мільйона орків і на десятки тисяч корейських найманців. Якщо Україна піде на цю уловку це все одно що вистрілить собі в голову. Після такого можна до весни не дотягнути
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11.08.2026 20:40 Відповісти

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