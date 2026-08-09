Туреччина обмежила рух комерційних суден у Чорному морі через атаки дронів, - Bloomberg

Туреччина обмежує рух деяких торговельних суден у Чорне море на тлі зростання занепокоєння уряду щодо збільшення кількості російських та українських атак на кораблі у цьому регіоні.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Відсутність або затримка дозволів

Головне управління з питань берегової безпеки повідомило кільком суднам, які прямували до російського Новоросійська — ключового хабу з експорту нафти та зерна, — що воно наразі не видає дозволів на транзит для таких рейсів або потребує додаткового часу для розгляду заявок на прохід через протоку Дарданелли.

За словами співрозмовників агентства, влада не надала жодних пояснень щодо цього кроку.

Крім того, деяким суднам також повідомили, що це обмеження стосується і кораблів, які прямують до України, додають джерела.

Обмежень на інші маршрути немає

Водночас, за даними відстеження руху суден, зібраними Bloomberg, судна, які прямують до інших пунктів призначення, схоже, не зазнали обмежень.

Кораблі, що прямують до портів Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини, у суботу продовжували рух на північ через протоку Дарданелли.

Раніше повідомлялося, що Туреччина звернулася до Росії та України із закликом запровадити мораторій на атаки по торгових суднах у Чорному морі.