Турция ограничила движение коммерческих судов в Черном море из-за атак дронов, - Bloomberg

Турция ограничивает движение некоторых торговых судов в Черном море на фоне растущей обеспокоенности правительства в связи с увеличением числа российских и украинских атак на корабли в этом регионе.

Об этом пишет агентствоBloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отсутствие или задержка разрешений

Главное управление по вопросам береговой безопасности сообщило нескольким судам, направлявшимся в российский Новороссийск - ключевой хаб по экспорту нефти и зерна, - что в настоящее время оно не выдает разрешений на транзит для таких рейсов или нуждается в дополнительном времени для рассмотрения заявок на проход через пролив Дарданеллы.

По словам собеседников агентства, власти не предоставили никаких объяснений относительно этого шага.

Кроме того, некоторым судам также сообщили, что это ограничение касается и кораблей, следующих в Украину, добавляют источники.

Ограничений на другие маршруты нет

В то же время, согласно данным отслеживания движения судов, собранным Bloomberg, суда, следующие в другие пункты назначения, по всей видимости, не подверглись ограничениям.

Корабли, следующие в порты Болгарии, Румынии, Грузии и Турции, в субботу продолжали движение на север через пролив Дарданеллы.

Ранее сообщалось, что Турция обратилась к России и Украине с призывом ввести мораторий на атаки на торговые суда в Черном море.