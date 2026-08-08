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Новости В Украине закончились ATACMS
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Украина приобрела 70 ракет ATACMS у Турции

Украина приобрела у Турции ATACMS

Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 пусковых установок M270 MLRS и десятки тысяч кассетных боеприпасов, которые будут использованы для усиления огневых возможностей как в наступательных, так и в оборонительных операциях против РФ.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, опубликованном в официальном протоколе работы Конгресса США от 6 августа 2026 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Подробности

Как отмечается, поставки будут осуществляться через турецкие, болгарские и американские оборонные и логистические компании, имеющие соответствующие разрешения на экспорт.

Так, в перечень вооружения, которое планируется передать Украине, вошли:

  • 12 реактивных систем залпового огня M270 MLRS;
  • 70 баллистических ракет M39 ATACMS;
  • 2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM;
  • 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм для самоходных орудий 2С7 "Пион".

Читайте: У Украины закончились предоставленные США дальнобойные ракеты ATACMS, - Associated Press

В свою очередь в Госдепе США заявили, что готовы разрешить передачу, поскольку она соответствует целям американской политики в сфере помощи в области безопасности.

Когда начнется передача?

Также в документах отмечается, что Турция заинтересована в сокращении запасов устаревшего вооружения, чтобы направить ресурсы на модернизацию и поддержку имеющихся систем. Украина же планирует использовать эти средства для усиления огневых возможностей как в наступательных, так и в оборонительных операциях против российской агрессии.

Сообщается, что передачу вооружения могут начать после истечения предусмотренного срока рассмотрения документов Конгрессом США. Соответствующие уведомления Госдепартамент направил американским законодателям 3 августа 2026 года.

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Автор: 

Турция (3588) ATACMS (141)
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Топ комментарии
+17
Таке враження що на горі одні трендичихи зібралися... ФСБ економить на агентах - доста читати-слухати триндьох
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08.08.2026 20:59 Ответить
+11
Верх довбойобства писати про кількість зброї та надбання її у воюючий державі. Це не публічна інформація, розумів піаніст муєв?
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08.08.2026 21:15 Ответить
+6
Были еще примерно 60 ед. на хранении. Советские боеприпасы давно туту, так шо стреляют американскими из разных источников.
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08.08.2026 21:04 Ответить

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