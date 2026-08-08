Украина приобрела 70 ракет ATACMS у Турции

Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 пусковых установок M270 MLRS и десятки тысяч кассетных боеприпасов, которые будут использованы для усиления огневых возможностей как в наступательных, так и в оборонительных операциях против РФ.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, опубликованном в официальном протоколе работы Конгресса США от 6 августа 2026 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

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Как отмечается, поставки будут осуществляться через турецкие, болгарские и американские оборонные и логистические компании, имеющие соответствующие разрешения на экспорт.

Так, в перечень вооружения, которое планируется передать Украине, вошли:

12 реактивных систем залпового огня M270 MLRS;

70 баллистических ракет M39 ATACMS;

2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM;

47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм для самоходных орудий 2С7 "Пион".

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В свою очередь в Госдепе США заявили, что готовы разрешить передачу, поскольку она соответствует целям американской политики в сфере помощи в области безопасности.

Когда начнется передача?

Также в документах отмечается, что Турция заинтересована в сокращении запасов устаревшего вооружения, чтобы направить ресурсы на модернизацию и поддержку имеющихся систем. Украина же планирует использовать эти средства для усиления огневых возможностей как в наступательных, так и в оборонительных операциях против российской агрессии.

Сообщается, что передачу вооружения могут начать после истечения предусмотренного срока рассмотрения документов Конгрессом США. Соответствующие уведомления Госдепартамент направил американским законодателям 3 августа 2026 года.

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