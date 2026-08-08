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Новини В Україні закінчилися ATACMS
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Україна придбала 70 ракет ATACMS у Туреччини

Україна придбала у Туреччини ATACMS

Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 пускових установок M270 MLRS та десятки тисяч касетних боєприпасів, які використає для посилення вогневих можливостей як у наступальних, так і в оборонних операціях проти РФ.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому в офіційному протоколі роботи Конгресу США за 6 серпня 2026 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Подробиці

Як зазначається, постачання здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні й логістичні компанії, які мають відповідні дозволи на експорт.

Так, до переліку озброєння, яке планують передати Україні, увійшли:

  • 12 реактивних систем залпового вогню M270 MLRS;
  • 70 балістичних ракет M39 ATACMS;
  • 2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM;
  • 47 тисяч касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 Піон.

Читайте: В України закінчилися надані США далекобійні ракети ATACMS, - Associated Press

Своєю чергою у Держдепі США заявили, що готові дозволити передачу, оскільки вона відповідає цілям американської політики у сфері безпекової допомоги.

Коли розпочнеться передача?

Також у документах зазначається, що Туреччина зацікавлена у скороченні запасів застарілого озброєння, щоб спрямувати ресурси на модернізацію та підтримку наявних систем. Україна ж планує використати ці засоби для посилення вогневих можливостей як у наступальних, так і в оборонних операціях проти російської агресії.

Повідомляється, що передачу озброєння можуть розпочати після завершення передбаченого терміну розгляду документів Конгресом США. Відповідні повідомлення Держдепартамент передав американським законодавцям 3 серпня 2026 року.

Також читайте: Україна запропонує США угоди щодо систем ППО, а також HIMARS й ATACMS, - Зеленський

Автор: 

Туреччина (2672) ATACMS (144)
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Топ коментарі
+17
Таке враження що на горі одні трендичихи зібралися... ФСБ економить на агентах - доста читати-слухати триндьох
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08.08.2026 20:59 Відповісти
+11
Верх довбойобства писати про кількість зброї та надбання її у воюючий державі. Це не публічна інформація, розумів піаніст муєв?
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08.08.2026 21:15 Відповісти
+6
Были еще примерно 60 ед. на хранении. Советские боеприпасы давно туту, так шо стреляют американскими из разных источников.
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08.08.2026 21:04 Відповісти

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