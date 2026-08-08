Україна придбала 70 ракет ATACMS у Туреччини
Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 пускових установок M270 MLRS та десятки тисяч касетних боєприпасів, які використає для посилення вогневих можливостей як у наступальних, так і в оборонних операціях проти РФ.
Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому в офіційному протоколі роботи Конгресу США за 6 серпня 2026 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Подробиці
Як зазначається, постачання здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні й логістичні компанії, які мають відповідні дозволи на експорт.
Так, до переліку озброєння, яке планують передати Україні, увійшли:
- 12 реактивних систем залпового вогню M270 MLRS;
- 70 балістичних ракет M39 ATACMS;
- 2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM;
- 47 тисяч касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 Піон.
Своєю чергою у Держдепі США заявили, що готові дозволити передачу, оскільки вона відповідає цілям американської політики у сфері безпекової допомоги.
Коли розпочнеться передача?
Також у документах зазначається, що Туреччина зацікавлена у скороченні запасів застарілого озброєння, щоб спрямувати ресурси на модернізацію та підтримку наявних систем. Україна ж планує використати ці засоби для посилення вогневих можливостей як у наступальних, так і в оборонних операціях проти російської агресії.
Повідомляється, що передачу озброєння можуть розпочати після завершення передбаченого терміну розгляду документів Конгресом США. Відповідні повідомлення Держдепартамент передав американським законодавцям 3 серпня 2026 року.
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