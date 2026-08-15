У МЗС РФ звинуватили Туреччину і США у постачанні зброї Україні і пригрозили погіршенням відносин

Міністерство закордонних справ Росії запросило у США і Туреччини роз'яснення у зв'язку з планами здійснити масштабні постачання зброї Україні.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказала Захарова?

Вона заявила, що обставини та умови масштабних поставок американської зброї через Туреччину до України залишаються вкрай суперечливими.

За її словами, нові поставки зброї Україні "завдадуть серйозної шкоди відносинам Росії зі США та Туреччиною".

Також речниця МЗС РФ заявила, що спроби США та Туреччини використовувати миротворчу риторику, а паралельно постачати зброю Україні, "неминуче підривають взаємну довіру".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 пускових установок M270 MLRS та десятки тисяч касетних боєприпасів, які використає для посилення вогневих можливостей як у наступальних, так і в оборонних операціях проти РФ.

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