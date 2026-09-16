Блокада РФ Черного моря: Путин стремится спровоцировать новую волну миграции в Европу, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал обеспечить бесперебойное коммерческое судоходство из украинских морских портов, поскольку Россия блокирует Черное море, чтобы спровоцировать новую волну миграции в Европу.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Цель РФ — дестабилизация Европы

Так, по словам министра, российский террор не ограничивается Украиной, он также представляет угрозу для стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Наиболее непосредственно последствия действий Москвы ощутят на себе уязвимые семьи в странах, зависимых от импорта продовольствия, — из-за роста цен на продукты питания и их дефицита, что приводит к недоеданию и голоду.

Помимо этих гуманитарных последствий, Москва преследует еще одну цель — дестабилизацию Европы.

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что голод и дефицит продовольствия могут вызвать наплыв мигрантов. Именно этого он и добивается, особенно в преддверии выборов в странах-членах ЕС в следующем году.

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"Путин знает, что миграция является одним из самых чувствительных и поляризующих вопросов в европейских избирательных кампаниях – особенно после того, как он увидел, насколько эффективно связанные с Россией сети использовали недавний кризис в Сеуте", – подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что российский диктатор будет использовать все доступные средства для увеличения миграционного потока в Европу.

"Блокада Черного моря — лишь одно из них. Другим остается режим Лукашенко в Беларуси. … В Москве считают, что такая стратегия создаст напряженность, посеет раскол, усилит радикальные антиевропейские движения и в конечном итоге ослабит поддержку Украины со стороны Европы", — пояснил глава МИД Украины.

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Свобода судоходства в Черном море

Сибига подчеркнул, что именно поэтому поддержка экспорта украинской аграрной продукции и восстановление свободы судоходства в Черном море имеют стратегическое и жизненно важное значение для Европейского Союза, а также для международного сообщества в целом.

По его словам, необходимо безотлагательно обеспечить бесперебойное коммерческое судоходство из украинских морских портов, развивать все возможные альтернативные маршруты и механизмы транспортировки товаров через ЕС, а также оказать максимальную поддержку украинским аграриям в этой сложной ситуации.

Еще одним критически важным приоритетом является разработка и совместная реализация общеевропейской стратегии противодействия российским кампаниям дезинформации, вмешательства и манипуляций.

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"Украина готова внести свой весомый вклад, поделившись ценным опытом и экспертизой", — добавил он.