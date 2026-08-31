Черное море и мирные усилия: Сибига провел переговоры с главой МИД Египта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельатти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига сообщил в социальной сети X.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море, региональные события и усилия Украины по достижению прочного и всеобъемлющего мира.

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Сибига и глава МИД Египта обсудили безопасность Черного моря

По словам Сибиги, особое внимание в ходе беседы было уделено ситуации в Черном море. Речь шла, в частности, о ее влиянии на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность.

"Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черном море и ее последствиях для свободы судоходства и глобальной продовольственной безопасности", — сообщил глава украинского МИД.

Сибига также проинформировал египетского коллегу о последних событиях на поле боя и текущих усилиях Украины по достижению мира.

Министр подчеркнул, что Украина продолжает работать над обеспечением надежных поставок продовольствия в страны всего мира.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями относительно общей ситуации в регионе и событий на Ближнем Востоке.

"Мы сошлись во мнении о важности продолжения нашего диалога и поддержания контактов", — отметил Сибига.

Ранее Сибига призвал партнеров усилить ПВО и энергетическую устойчивость Украины.

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