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Новини Допомога Україні
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Україна готується до зустрічі у США щодо фінансової стійкості країни, - Зеленський

Візит Зеленського до США: говоритимуть про фінансову стійкість

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до зустрічі у Штатах щодо фінансової стійкості України.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні вже є результат нашої вчорашньої розмови з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – фізично зайшов транш у 3,3 мільярда євро з пакета фінансової підтримки ЄС.

Насамперед кошти підуть на забезпечення нашого захисту, зокрема ракетами та дронами. Також предметно готуємося до зустрічі й розмови у Нью-Йорку щодо фінансової стійкості України, про яку теж домовилися вчора. Дякую, Урсуло!" - зазначив він.

Як відомо, наступного тижня в Нью-Йорку відбудеться сегмент високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

У МЗС заявляли, що Володимир Зеленський обговорюватиме із Трампом енергетичне перемир'я.

Також дивіться: Стартувала зустріч "Карпатської вісімки", - Зеленський. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Україна отримала від Євросоюзу 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет і дронів.

Також читайте: Є дрони-перехоплювачі, які реально збивають реактивні "Шахеди", будемо масштабувати, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27021) допомога (8094) США (22638) Євросоюз (10863)
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Топ коментарі
+1
Ти уйобіще зелене ти що не можеш обійтись без анонсів і хвалькуватих проносів ? КЛІНІКА .
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18.09.2026 12:58 Відповісти
+1
Ішак знову верещить ні про що. Зовсім відірване від реальності. Падло.
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18.09.2026 12:59 Відповісти
+1
Подайте на домікі для бедних поросят
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18.09.2026 13:00 Відповісти

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