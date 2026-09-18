Україна готується до зустрічі у США щодо фінансової стійкості країни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до зустрічі у Штатах щодо фінансової стійкості України.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні вже є результат нашої вчорашньої розмови з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – фізично зайшов транш у 3,3 мільярда євро з пакета фінансової підтримки ЄС.
Насамперед кошти підуть на забезпечення нашого захисту, зокрема ракетами та дронами. Також предметно готуємося до зустрічі й розмови у Нью-Йорку щодо фінансової стійкості України, про яку теж домовилися вчора. Дякую, Урсуло!" - зазначив він.
Як відомо, наступного тижня в Нью-Йорку відбудеться сегмент високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
У МЗС заявляли, що Володимир Зеленський обговорюватиме із Трампом енергетичне перемир'я.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Україна отримала від Євросоюзу 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет і дронів.
Будь ласка, зачекайте...
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