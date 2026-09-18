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Новини Карпатська вісімка
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На саміті "Карпатської вісімки" буде підписано угод на мільярд євро, - Зеленський

Угоди на мільярд євро: що відомо про саміт Карпатської вісімки?

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час економічної частини саміту "Карпатської вісімки" Україна та партнери планують підписати інвестиційні й торговельні угоди на близько 1 млрд євро

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Сьогодні у другій, економічній, частині Карпатської ініціативи будуть вагомі домовленості - фінансові і інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу. Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро. Це хороший старт", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на саміті буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх восьми країн Карпат.

"Загалом обсяг цих проєктів майже 40 млрд євро. Це те, що реально може працювати на наші країни", - додав він.

Читайте: Україна готується до зустрічі у США щодо фінансової стійкості країни, - Зеленський

Карпатська вісімка

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початок саміту нового формату C8 - Карпатської вісімки.

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Автор: 

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Топ коментарі
+6
Тих, безпекових угод, що невідомий Вова підписував в позаминулому та минулому роках, було
значно на більші суми.
І що?
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18.09.2026 13:38 Відповісти
+3
Ну що сказати - Квартал радіє
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18.09.2026 13:34 Відповісти
+3
Серед лісу з мільярда дерев?
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18.09.2026 13:54 Відповісти

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