Правительство в приоритетном порядке финансирует оборону, зарплаты бюджетникам и социальные выплаты, остальные направления зависят от помощи партнеров, - Минфин

Правительство по-прежнему в приоритетном порядке финансирует сектор безопасности и обороны, заработную плату работникам бюджетной сферы и социальные выплаты - именно эти расходы обеспечены фактическими поступлениями в бюджет. Финансирование других направлений зависит от оказания помощи международными партнерами.

Об этом в Министерстве финансов сообщили в комментарии Цензор.НЕТ.

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Перенос капитальных расходов

Перенос финансирования на декабрь касается прежде всего капитального строительства и реконструкции. Речь идет не о сокращении или замораживании бюджетных программ, а о переносе сроков финансирования части капитальных расходов: только за сентябрь таким образом перенесено не менее 39 млрд гривен.

Уточненную консолидированную сумму за весь период Минфин назовет по мере финализации изменений в бюджетной расписке. Цель этого шага - не "экономия" средств, а распределение имеющихся ресурсов в соответствии с приоритетами в ситуации, когда часть запланированного международного финансирования еще не поступила.

Риски задержки помощи

Украина до конца 2026 года рискует не получить часть из 29,5 млрд долл. международного финансирования. Получение запланированного международного финансирования зависит от принятия ряда законодательных решений. На данный момент корректно говорить о переносе сроков финансирования, а не о сокращении объема финансирования в текущем году, заявили в Минфине.

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Что этому предшествовало?

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь - ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на защиту энергетики и подготовку к зиме.

Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы правительство продолжает финансировать.

На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.

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