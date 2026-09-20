Сибига в Исландии обсудил ускорение подписания Drone Deal

Глава МИД Украины Андрей Сибига совершил свой первый двусторонний визит в Исландию, где, в частности, обсудил с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир ускорение подписания Drone Deal.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

Сибига отметил, что провел продуктивные переговоры со своей исландской коллегой.

В частности, он проинформировал ее о ситуации в Украине, терроре со стороны России, блокаде в Чёрном море и текущих усилиях по достижению мира.

Также министры обсудили выполнение соглашений, достигнутых во время визита президента Владимира Зеленского в Исландию, и договорились ускорить подготовку к подписанию Drone Deal между странами.

Сибига отметил, что Украина готова поделиться с Исландией своим опытом защиты критически важной инфраструктуры.

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Стороны также обсудили пути углубления практического сотрудничества между Украиной и Объединенными экспедиционными силами.

"Накануне недели заседаний на высоком уровне Генеральной Ассамблеи ООН мы согласовали наши позиции по самым актуальным международным вопросам. Мы уделили особое внимание дестабилизирующим действиям России в Европе и путям противодействия им", - рассказал министр.

Поддержка Украины

"Устойчивость энергетики остается критически важным вопросом в преддверии зимы - и я благодарен Исландии за готовность продолжать оказывать жизненно важную поддержку. Я поблагодарил министра Гуннарсдоттир за ее активную личную вовлеченность, за отстаивание наших совместных инициатив на каждом международном форуме и за последовательную и искреннюю поддержку Украины со стороны Исландии", - добавил Сибига.

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