Зеленський провів Ставку: обговорили випробування перехоплювачів, плани РФ на 2027 рік та захист дата-центрів

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський провів 25 вересня Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили результати випробувань дронів-перехоплювачів проти реактивних "шахедів" та технологічні плани Росії на 2027 рік.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Про перехоплювачі та виробництво

За словами президента, під час наради заслухали доповіді щодо відсотка збиття та досвіду команд, які займаються перехопленням.

"Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво. Є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів", — написав він.

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Про технологічні плани Росії на 2027 рік

Зеленський повідомив, що на Ставці заслухали детальну доповідь ГУР МО про технологічні плани Росії на 2027 рік, а саме — про засоби, на які розраховує ворог, спроможності щодо виробництва та схеми постачання компонентів до Росії. За словами президента, відповідно до цих загроз коригують українську протидію.

Пріоритетним завданням для МЗС та всієї дипломатії президент назвав нові санкційні пакети партнерів, спрямовані саме на тіньові схеми, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів та ракет, особливо балістичних.

Про захист інфраструктури

Також ухвалили додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів, критичних для сфери зв'язку.

"Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб", — наголосив Зеленський.

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