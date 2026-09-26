Рівень перехоплення реактивних "шахедів" зараз становить 55%, - Зеленський

Індустрія дронів

У вересні Росія випустила понад 2730 реактивних "шахедів". Наразі Сили оборони України збивають 55% цих цілей.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Статистика збиття реактивних БпЛА

"Українське перехоплення реактивних "шахедів" зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних "шахедів", більш ніж 1,5 тисячі збито або подавлено. Звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей, але ми в Україні крок за кроком захист зробимо, зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних "шахедів": по звичайних "шахедах" більш ніж 90% збиття", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що уже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів.

"Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво, компоненти – усе це ми масштабуємо. Відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є", - сказав президент.

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Витрати РФ на дрони

Зеленський додав, що наступного року на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів.

"Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік: які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб", - додав глава держави.

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