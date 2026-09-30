Враг ударил баллистикой по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на среду, 30 сентября, войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Куда попал враг?
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе пожар в секторе частных жилых домов.
В Оболонском районе загорелось здание магазина.
В Голосеевском — горит складское здание.
Есть пострадавшие
По данным КГВА, по состоянию на 6.07, известно о 4 пострадавших. Одну раненую женщину медики госпитализировали.
В настоящее время войска РФ атакуют столицу Украины с помощью дронов-шахедов. Объявлен желтый уровень опасности.
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