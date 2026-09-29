В Киеве за месяц воздушные тревоги длились более 260 часов: Украина готовит массовое производство новых перехватчиков, – Клименко

С 27 августа в Киеве было зафиксировано 235 воздушных тревог, которые в общей сложности длились 261 час — более 10 суток. На фоне усиления российских атак Украина работает над расширением производства собственных средств перехвата высокоскоростных воздушных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко.

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По его словам, рост интенсивности российских воздушных атак создает новые вызовы для украинской противовоздушной обороны.

"Это новый вызов для украинской ПВО, который требует быстрых технологических решений и массового производства средств перехвата", — отметил Клименко.

Во время последнего заседания Штаба Верховного Главнокомандующего отдельно рассмотрели разработку, испытания, производство и поставки украинских средств противодействия высокоскоростным воздушным угрозам. По итогам заседания определили первоочередные шаги для наращивания соответствующих возможностей.

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Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а отдельные боевые группы применяют их при выполнении задач.

"Вместе с производителями работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству", — сообщил секретарь СНБО.

Параллельно СНБО координирует взаимодействие государственных органов, военных и украинских производителей — от разработки технологических решений до производства и поставки средств перехвата.

Клименко подчеркнул необходимость наращивания потенциала ПВО и совершенствования перехватчиков в соответствии с новыми тактиками и технологиями, применяемыми Россией.

Украина также продолжает переговоры с международными партнерами о новых пакетах противовоздушной обороны и дополнительных средствах противодействия воздушным угрозам.

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