У Києві за місяць повітряні тривоги тривали понад 260 годин: Україна готує масове виробництво нових перехоплювачів, – Клименко

Від 27 серпня у Києві зафіксували 235 повітряних тривог, які сумарно тривали 261 годину – понад 10 діб. На тлі посилення російських атак Україна працює над масштабуванням виробництва власних засобів перехоплення швидкісних повітряних цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, зростання інтенсивності російських повітряних атак створює нові виклики для української протиповітряної оборони.

"Це новий виклик для української ППО, який потребує швидких технологічних рішень і масового виробництва засобів перехоплення", – зазначив Клименко.

Під час останнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача окремо розглянули розробку, випробування, виробництво та постачання українських засобів протидії швидкісним повітряним загрозам. За підсумками засідання визначили першочергові кроки для масштабування відповідних спроможностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як тривалі повітряні тривоги змінюють роботу українських супермаркетів

Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а окремі бойові групи застосовують їх під час виконання завдань.

"Разом із виробниками працюємо над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва", – повідомив секретар РНБО.

Паралельно РНБО координує взаємодію державних органів, військових та українських виробників – від розробки технологічних рішень до виробництва й постачання засобів перехоплення.

Клименко наголосив на необхідності нарощувати спроможності ППО та вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій, які застосовує Росія.

Україна також продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо нових пакетів протиповітряної оборони та додаткових засобів протидії повітряним загрозам.

Читайте також: Від асинхронного навчання до переселення з гуртожитків: МОН дало рекомендації вишам на випадок тривалих знеструмлень