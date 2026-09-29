Від асинхронного навчання до переселення з гуртожитків: МОН дало рекомендації вишам на випадок тривалих знеструмлень

Міністерство освіти і науки України розробило рекомендації для закладів вищої освіти щодо навчання, роботи гуртожитків та критичної інфраструктури під час відключень електроенергії в осінньо-зимовий період 2026/2027 років. Залежно від тривалості знеструмлення передбачено п’ять режимів роботи – від продовження занять до переходу на план критичної діяльності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рекомендаціях Міністерства освіти і науки України.

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Керівники вишів самостійно визначатимуть режим роботи, коригуватимуть розклад і формат навчання залежно від безпекової та енергетичної ситуації. Такі рішення мають узгоджувати з місцевими військовими адміністраціями.

Коли очне навчання мають припинити

Незалежно від того, скільки триває відключення електроенергії, очне навчання в окремому корпусі або всьому закладі не повинно розпочинатися або має бути негайно припинене, якщо укриття недоступне чи непридатне для використання.

Таке ж рішення передбачене, якщо на шляхах евакуації немає резервного або аварійного освітлення, відсутня питна вода, не працюють санвузли чи температура опустилася нижче санітарних норм.

Підставою для припинення очної роботи також є відсутність зв’язку з оперативними та екстреними службами або загроза аварії – задимлення, коротке замикання, витік газу чи небезпечна робота генераторів.

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П’ять режимів роботи під час відключень

За знеструмлення до двох годин діятиме "зелений" режим: заняття можуть продовжуватися без використання енергоємного обладнання, а критичні системи переводитимуть на джерела безперебійного живлення.

Якщо електроенергії немає від двох до шести годин, передбачений "жовтий" режим. Роботу корпусів без автономного живлення призупинятимуть, навчання переводитимуть в асинхронний формат або переноситимуть до автономних зон кампусу. Масові заходи мають скасовувати.

За відключення від шести до 24 годин запроваджується "помаранчевий" режим – змішане або асинхронне навчання із заздалегідь завантаженими матеріалами. Якщо студенти не мають рівного доступу до інтернету, контрольні заходи рекомендують переносити.

"Червоний" режим застосовуватимуть за відсутності електроенергії від 24 до 72 годин. Навчання переважно відбуватиметься асинхронно, а автономні корпуси зможуть використовувати як місця для самостійної роботи та доступу до інтернету.

Якщо знеструмлення триватиме понад 72 години, передбачений "критичний" режим. Виші мають запроваджувати план критичної діяльності, оцінювати придатність будівель та за потреби змінювати графіки занять, сесій, практик і захистів кваліфікаційних робіт.

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Що передбачено для гуртожитків

Окремі рекомендації стосуються студентських гуртожитків. За відключень тривалістю понад дві години в них мають відкривати контрольовані зони для заряджання пристроїв і забезпечувати мешканців питною водою, а за можливості – облаштовувати місця для обігріву та приготування їжі.

Використання відкритого вогню та саморобних обігрівачів забороняється. Під час роботи генераторів електроплити та інші потужні електроприлади мають відключати від мережі.

Якщо через тривале знеструмлення неможливо забезпечити належні санітарні умови та тепло, мешканців мають переміщувати до автономних гуртожитків, резервних корпусів або приміщень партнерських організацій.

МОН також рекомендує вишам завчасно створити запаси пального, питної та технічної води, підготувати навчальні матеріали, доступні без постійного інтернету, та резервні засоби оповіщення про повітряну тривогу.

Укриття мають бути забезпечені освітленням, вентиляцією та аптечками із засобами для зупинки кровотеч, а за технічної можливості – автономним опаленням.

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