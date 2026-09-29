Українські університети мають завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, - МОН
У МОН закликали університети завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, щоб студенти не втратили доступ до навчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заступника міністра освіти і науки України Миколу Трофименка.
Університетам радять захистити дані та сервери
Російські обстріли та перебої з електропостачанням можуть вплинути на роботу серверів, навчальних платформ та інших цифрових систем університетів.
Через це студенти можуть втратити доступ до матеріалів, завдань і результатів оцінювання. Викладачі також можуть залишитися без можливості проводити заняття та підтримувати зв’язок зі студентами.
Керівникам закладів вищої освіти разом з ІТ-командами рекомендують:
- захистити сервери та за можливості перенести їх у підземні або інші захищені приміщення;
- забезпечити для серверів електроживлення, охолодження, вентиляцію, захист від вологи та пожежну безпеку;
- створити резервні копії навчальних матеріалів, баз даних, результатів оцінювання та налаштувань систем;
- зберігати резервні копії окремо від основних серверів;
- передбачити резервні ресурси для відновлення роботи важливих сервісів;
- подбати про резервне живлення та інтернет;
- визначити, які системи мають працювати під час знеструмлення;
- забезпечити студентам і викладачам доступ до навчальних матеріалів без постійного підключення до мережі.
Виші мають перевірити резервні системи
Університетам також радять провести тестове відновлення даних. Наявність резервної копії сама по собі не гарантує, що з неї вдасться швидко відновити роботу.
Студентів, викладачів та адміністративний персонал мають ознайомити з альтернативними способами доступу до цифрових ресурсів університету.
Крім того, керівникам закладів вищої освіти рекомендують:
- визначити відповідальних за відновлення роботи;
- встановити порядок переходу на резервні ресурси;
- визначити канали інформування студентів і працівників;
- оцінити потреби в обладнанні та ресурсах;
- завчасно повідомити засновника про проблеми, які університет не може вирішити самостійно.
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