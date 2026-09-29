Українські університети мають завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, - МОН

У МОН закликали університети завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, щоб студенти не втратили доступ до навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заступника міністра освіти і науки України Миколу Трофименка.

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Університетам радять захистити дані та сервери

Російські обстріли та перебої з електропостачанням можуть вплинути на роботу серверів, навчальних платформ та інших цифрових систем університетів.

Через це студенти можуть втратити доступ до матеріалів, завдань і результатів оцінювання. Викладачі також можуть залишитися без можливості проводити заняття та підтримувати зв’язок зі студентами.

Керівникам закладів вищої освіти разом з ІТ-командами рекомендують:

захистити сервери та за можливості перенести їх у підземні або інші захищені приміщення;

забезпечити для серверів електроживлення, охолодження, вентиляцію, захист від вологи та пожежну безпеку;

створити резервні копії навчальних матеріалів, баз даних, результатів оцінювання та налаштувань систем;

зберігати резервні копії окремо від основних серверів;

передбачити резервні ресурси для відновлення роботи важливих сервісів;

подбати про резервне живлення та інтернет;

визначити, які системи мають працювати під час знеструмлення;

забезпечити студентам і викладачам доступ до навчальних матеріалів без постійного підключення до мережі.

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Виші мають перевірити резервні системи

Університетам також радять провести тестове відновлення даних. Наявність резервної копії сама по собі не гарантує, що з неї вдасться швидко відновити роботу.

Студентів, викладачів та адміністративний персонал мають ознайомити з альтернативними способами доступу до цифрових ресурсів університету.

Крім того, керівникам закладів вищої освіти рекомендують:

визначити відповідальних за відновлення роботи;

встановити порядок переходу на резервні ресурси;

визначити канали інформування студентів і працівників;

оцінити потреби в обладнанні та ресурсах;

завчасно повідомити засновника про проблеми, які університет не може вирішити самостійно.

Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький порадив маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму.

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