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Новини Удари по енергетиці
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Українські університети мають завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, - МОН

Підготовка університетів до перебоїв зі світлом та інтернетом

У МОН закликали університети завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, щоб студенти не втратили доступ до навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заступника міністра освіти і науки України Миколу Трофименка.

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Університетам радять захистити дані та сервери

Російські обстріли та перебої з електропостачанням можуть вплинути на роботу серверів, навчальних платформ та інших цифрових систем університетів.

Через це студенти можуть втратити доступ до матеріалів, завдань і результатів оцінювання. Викладачі також можуть залишитися без можливості проводити заняття та підтримувати зв’язок зі студентами.

Керівникам закладів вищої освіти разом з ІТ-командами рекомендують:

  • захистити сервери та за можливості перенести їх у підземні або інші захищені приміщення;
  • забезпечити для серверів електроживлення, охолодження, вентиляцію, захист від вологи та пожежну безпеку;
  • створити резервні копії навчальних матеріалів, баз даних, результатів оцінювання та налаштувань систем;
  • зберігати резервні копії окремо від основних серверів;
  • передбачити резервні ресурси для відновлення роботи важливих сервісів;
  • подбати про резервне живлення та інтернет;
  • визначити, які системи мають працювати під час знеструмлення;
  • забезпечити студентам і викладачам доступ до навчальних матеріалів без постійного підключення до мережі.

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Виші мають перевірити резервні системи

Університетам також радять провести тестове відновлення даних. Наявність резервної копії сама по собі не гарантує, що з неї вдасться швидко відновити роботу.

Студентів, викладачів та адміністративний персонал мають ознайомити з альтернативними способами доступу до цифрових ресурсів університету.

Крім того, керівникам закладів вищої освіти рекомендують:

  • визначити відповідальних за відновлення роботи;
  • встановити порядок переходу на резервні ресурси;
  • визначити канали інформування студентів і працівників;
  • оцінити потреби в обладнанні та ресурсах;
  • завчасно повідомити засновника про проблеми, які університет не може вирішити самостійно.

Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький порадив маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму.

Читайте: Корпус Міносвіти пошкоджено через удар РФ по будівлі НАН України. ФОТО

Автор: 

виш (503) інтернет (876) обстріл (37028) Міносвіти (1235) електроенергія (3479)
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Топ коментарі
+5
Починалося з "Кожен з нас президент" закінчилось " Рятуйтесь самі, кожен, як може".
Лідор найвеличніший!
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29.09.2026 00:21 Відповісти
+3
А навіщо взагалі така держава, яка ніхера не здатна абсолютно забезпечити? Імпотентна у всіх сенсах, типо забусярили, ти потрібен країні, а як втратив кінцівку, на тобі 600 грн пенсії герой , ні в чому собі не відмовляй! Позорище а не держава яка тільки ******* допомогу Європи, у відставку треба тупо все керівництво.
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29.09.2026 00:34 Відповісти
+2
Ці "університети" самі є проблема, бо в реаліях - збіговисько ухилесів!
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29.09.2026 00:33 Відповісти

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