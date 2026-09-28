Корпус Міносвіти пошкоджено через удар РФ по будівлі НАН України. ФОТО

Сьогодні внаслідок чергової російської атаки постраждала будівля Національної академії наук України.

Про це повідомив у фейсбуку міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що внаслідок влучання виникла пожежа. Усередині залишаються люди, рятувальники проводять операцію з їх порятунку. За попередньою інформацією, одна людина загинула, також є постраждалі.





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"Унаслідок атаки пошкоджено також один із корпусів Міністерства освіти і науки України. Серед працівників міністерства постраждалих немає. росія продовжує цілеспрямований терор проти цивільних людей. Під щоденними ударами опиняються й українські освіта та наука. Ворог б’є по дитячих садках, школах, коледжах, університетах і наукових установах. Руйнуючи освітню та наукову інфраструктуру, росія намагається залякати дітей, батьків, освітян і науковців, порушити освітній процес та нормальну роботу наших установ.

Безпека має залишатися пріоритетом при організації освітнього процесу чи роботи установ, відповідно до безпекової ситуації. Дякую рятувальникам, медикам та всім службам, які щоденно працюють на місцях", - зауважив міністр.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Відомо про влучання по будівлі НАН України.

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