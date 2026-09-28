Здание Минобразования повреждено в результате удара РФ по зданию НАН Украины. ФОТО
Сегодня в результате очередной российской атаки пострадало здание Национальной академии наук Украины.
Об этом сообщил в Facebook министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в результате попадания возник пожар. Внутри остаются люди, спасатели проводят операцию по их спасению. По предварительной информации, один человек погиб, также есть пострадавшие.
"В результате атаки также поврежден один из корпусов Министерства образования и науки Украины. Среди сотрудников министерства пострадавших нет. Россия продолжает целенаправленный террор против мирных жителей. Под ежедневными ударами оказываются и украинское образование, и наука. Враг наносит удары по детским садам, школам, колледжам, университетам и научным учреждениям. Разрушая образовательную и научную инфраструктуру, Россия пытается запугать детей, родителей, педагогов и ученых, нарушить образовательный процесс и нормальную работу наших учреждений.
Безопасность должна оставаться приоритетом при организации образовательного процесса или работы учреждений с учетом ситуации с безопасностью. Благодарю спасателей, медиков и все службы, которые ежедневно работают на местах", — отметил министр.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль