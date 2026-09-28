Здание Минобразования повреждено в результате удара РФ по зданию НАН Украины. ФОТО

Сегодня в результате очередной российской атаки пострадало здание Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщил в Facebook министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что в результате попадания возник пожар. Внутри остаются люди, спасатели проводят операцию по их спасению. По предварительной информации, один человек погиб, также есть пострадавшие.





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"В результате атаки также поврежден один из корпусов Министерства образования и науки Украины. Среди сотрудников министерства пострадавших нет. Россия продолжает целенаправленный террор против мирных жителей. Под ежедневными ударами оказываются и украинское образование, и наука. Враг наносит удары по детским садам, школам, колледжам, университетам и научным учреждениям. Разрушая образовательную и научную инфраструктуру, Россия пытается запугать детей, родителей, педагогов и ученых, нарушить образовательный процесс и нормальную работу наших учреждений.

Безопасность должна оставаться приоритетом при организации образовательного процесса или работы учреждений с учетом ситуации с безопасностью. Благодарю спасателей, медиков и все службы, которые ежедневно работают на местах", — отметил министр.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Известно о попадании в здание НАН Украины.

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