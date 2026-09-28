Рашисти вдарили по енергооб’єктах на Дніпропетровщині: горіло обладнання, - ДТЕК

Російські загарбники атакували енергооб’єкти та дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба компаніх, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Сьогодні вночі FPV-дрон влучив в один з енергооб’єктів ДТЕК у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.

Також там додали, що раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на дільниці ДТЕК.

Також читайте: Рашисти вдарили по офісній будівлі у середмісті Дніпра: 3 людини загинули, щонайменше 12 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж