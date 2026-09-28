Рашисти вдарили по енергооб’єктах на Дніпропетровщині: горіло обладнання, - ДТЕК
Російські загарбники атакували енергооб’єкти та дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба компаніх, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні вночі FPV-дрон влучив в один з енергооб’єктів ДТЕК у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.
Також там додали, що раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на дільниці ДТЕК.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль