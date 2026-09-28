Рашисти вдарили по офісній будівлі у середмісті Дніпра: є постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 28 вересня 2026 року ворог ударив по середмістю Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, зайнялася пожежа. Є постраждалі.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як інформує голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, декілька людей наразі не виходять на зв’язок.

"Ворог атакував Дніпро. Вдарив по центру міста посеред робочого дня - там, де багато людей", - пояснив він.











У соцмережах пишуть, що атаковано бізнес-центр.

Згодом Ганжа уточнив, що завдано удару по офісній будівлі.

Новина оновлюватиметься.