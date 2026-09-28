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Рашисти вдарили по офісній будівлі у середмісті Дніпра: є постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 28 вересня 2026 року ворог ударив по середмістю Дніпра.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, зайнялася пожежа. Є постраждалі.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Як інформує голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, декілька людей наразі не виходять на зв’язок.
"Ворог атакував Дніпро. Вдарив по центру міста посеред робочого дня - там, де багато людей", - пояснив він.
У соцмережах пишуть, що атаковано бізнес-центр.
Згодом Ганжа уточнив, що завдано удару по офісній будівлі.
Новина оновлюватиметься.
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