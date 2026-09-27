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Новини Атака на Дніпро
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У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено спортивну школу, коледж та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджено спортивну школу з боксу та єдиноборств, де тренуються діти від 7 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в телеграм- каналі.

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У спортивній школі вибило майже 20 вікон

За словами Філатова, у спортивній школі пошкоджено стелю та вибито майже 20 вікон. У будівлі розташовані спортивні зали з рингами та тренажерами.

"Сьогодні у Дніпрі через російську атаку постраждала спортивна школа з боксу та єдиноборств. Тут тренувалася малеча від 7 років", - зазначив міський голова.

Він додав, що місто знайде альтернативне місце, де діти зможуть продовжити тренування. Комунальні служби вже прибрали близько 5 тонн уламків та скла.

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У Дніпрі також пошкоджено коледж та житлові будинки

Внаслідок атаки пошкоджено також корпус одного з коледжів та вікна у житлових будинках.

За даними обласної влади, пошкодження зафіксували на підприємствах у Дніпрі та Кривому Розі, а також у житлових будинках Нікопольського району.

Атака на Дніпро 27 вересня

Атака на Дніпро 27 вересня

Атака на Дніпро 27 вересня

Атака на Дніпро 27 вересня

Атака на Дніпро 27 вересня

Атака на Дніпро 27 вересня

  • Раніше повідомлялося, що 27 вересня ворог атакував трьома КАБами Суми: дві людини загинули, зокрема 16-річна дівчина, ще п’ятеро - постраждали.

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Автор: 

Дніпро (3189) обстріл (37055) атака (2186) Філатов Борис (458) Дніпропетровська область (5313) Дніпровський район (520)
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