У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено спортивну школу, коледж та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджено спортивну школу з боксу та єдиноборств, де тренуються діти від 7 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в телеграм- каналі.

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У спортивній школі вибило майже 20 вікон

За словами Філатова, у спортивній школі пошкоджено стелю та вибито майже 20 вікон. У будівлі розташовані спортивні зали з рингами та тренажерами.

"Сьогодні у Дніпрі через російську атаку постраждала спортивна школа з боксу та єдиноборств. Тут тренувалася малеча від 7 років", - зазначив міський голова.

Він додав, що місто знайде альтернативне місце, де діти зможуть продовжити тренування. Комунальні служби вже прибрали близько 5 тонн уламків та скла.

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У Дніпрі також пошкоджено коледж та житлові будинки

Внаслідок атаки пошкоджено також корпус одного з коледжів та вікна у житлових будинках.

За даними обласної влади, пошкодження зафіксували на підприємствах у Дніпрі та Кривому Розі, а також у житлових будинках Нікопольського району.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня ворог атакував трьома КАБами Суми: дві людини загинули, зокрема 16-річна дівчина, ще п’ятеро - постраждали.

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