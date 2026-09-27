В Днепре из-за российской атаки повреждены спортивная школа, колледж и жилые дома, - мэр города. ФОТОрепортаж

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате российского обстрела в городе была повреждена спортивная школа по боксу и единоборствам, где тренируются дети от 7 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В спортивной школе выбито почти 20 окон

По словам Филатова, в спортивной школе поврежден потолок и выбито почти 20 окон. В здании расположены спортивные залы с рингами и тренажерами.

"Сегодня в Днепре в результате российской атаки пострадала спортивная школа по боксу и единоборствам. Здесь тренировались дети от 7 лет", — отметил мэр.

Он добавил, что город найдет альтернативное место, где дети смогут продолжить тренировки. Коммунальные службы уже убрали около 5 тонн обломков и стекла.

Читайте: Пожар вспыхнул в результате российского удара по Днепру

В Днепре также повреждены колледж и жилые дома

В результате атаки также поврежден корпус одного из колледжей и окна в жилых домах.

По данным областных властей, повреждения зафиксированы на предприятиях в Днепре и Кривом Роге, а также в жилых домах Никопольского района.

Ранее сообщалось, что 27 сентября враг атаковал Сумы тремя КАБами: два человека погибли, в том числе 16-летняя девушка, ещё пятеро — пострадали.

Читайте: Зеленский: Если бы РФ готовилась к деэскалации, этой волны "шахедного" террора не было бы