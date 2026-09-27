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Новости Атака на Днепр
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В Днепре из-за российской атаки повреждены спортивная школа, колледж и жилые дома, - мэр города. ФОТОрепортаж

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате российского обстрела в городе была повреждена спортивная школа по боксу и единоборствам, где тренируются дети от 7 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале.

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В спортивной школе выбито почти 20 окон

По словам Филатова, в спортивной школе поврежден потолок и выбито почти 20 окон. В здании расположены спортивные залы с рингами и тренажерами.

"Сегодня в Днепре в результате российской атаки пострадала спортивная школа по боксу и единоборствам. Здесь тренировались дети от 7 лет", — отметил мэр.

Он добавил, что город найдет альтернативное место, где дети смогут продолжить тренировки. Коммунальные службы уже убрали около 5 тонн обломков и стекла.

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В Днепре также повреждены колледж и жилые дома

В результате атаки также поврежден корпус одного из колледжей и окна в жилых домах.

По данным областных властей, повреждения зафиксированы на предприятиях в Днепре и Кривом Роге, а также в жилых домах Никопольского района.

Атака на Днепр 27 сентября

Атака на Днепр 27 сентября

Атака на Днепр 27 сентября

Атака на Днепр 27 сентября

Атака на Днепр 27 сентября

Атака на Днепр 27 сентября

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Автор: 

Днепр (4824) обстрел (35738) атака (2165) Филатов Борис (591) Днепропетровская область (5745) Днепровский район (509)
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