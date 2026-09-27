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Новости Атака на Днепр
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Пожар вспыхнул в результате российского удара по Днепру

Россияне нанесли удар по Днепру

Сегодня, 27 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, враг атаковал Днепр. Возник пожар.

Информация о пострадавших уточняется.

Других подробностей об атаке пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес авиаудар по Синельниковскому району: среди погибших - 17-летняя девушка, ранен ребёнок

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Днепр (4824) обстрел (35712) Днепропетровская область (5745) Днепровский район (509)
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