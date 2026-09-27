2 052 2
Пожар вспыхнул в результате российского удара по Днепру
Сегодня, 27 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг атаковал Днепр. Возник пожар.
Информация о пострадавших уточняется.
Других подробностей об атаке пока не сообщается.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль