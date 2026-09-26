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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Враг нанес авиаудар по Синельниковскому району: среди погибших — 17-летняя девушка, ранен ребенок

Обстрел Синельниковского района

Днем 26 сентября 2026 года войска РФ нанесли удары по Синельниковскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

Как отмечается, 17-летняя девушка и 59-летняя женщина погибли вследствие вражеского авиаудара по Синельниковскому району.

Еще двое человек получили ранения. Среди них — 6-летний мальчик.

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Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Автор: 

обстрел (35677) Днепропетровская область (5741) Синельниковский район (608)
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