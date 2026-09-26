Враг нанес авиаудар по Синельниковскому району: среди погибших — 17-летняя девушка, ранен ребенок
Днем 26 сентября 2026 года войска РФ нанесли удары по Синельниковскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
Как отмечается, 17-летняя девушка и 59-летняя женщина погибли вследствие вражеского авиаудара по Синельниковскому району.
Еще двое человек получили ранения. Среди них — 6-летний мальчик.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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