Ворог завдав авіаудару по Синельниківщині: серед загиблих - 17 річна дівчина, поранено дитину

Вдень 26 вересня 2026 року війська РФ завдали ударів по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

Як зазначається, 17-річна дівчина та 59-річна жінка загинули внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині.

Ще двоє людей дістали поранень. Серед них - 6-річний хлопчик.

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Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.