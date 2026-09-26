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Ворог завдав авіаудару по Синельниківщині: серед загиблих - 17 річна дівчина, поранено дитину
Вдень 26 вересня 2026 року війська РФ завдали ударів по Синельниківському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Як зазначається, 17-річна дівчина та 59-річна жінка загинули внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині.
Ще двоє людей дістали поранень. Серед них - 6-річний хлопчик.
Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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