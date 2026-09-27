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Пожежа спалахнула внаслідок російського удару по Дніпру
Сьогодні, 27 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог атакував Дніпро. Спалахнула пожежа.
Інформацію про постраждалих уточнюється.
Інших подробиць атаки наразі не повідомляється.
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