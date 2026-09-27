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Новини Атака на Дніпро
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Пожежа спалахнула внаслідок російського удару по Дніпру

Росіяни вдарили по Дніпру

Сьогодні, 27 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог атакував Дніпро. Спалахнула пожежа.

Інформацію про постраждалих уточнюється.

Інших подробиць атаки наразі не повідомляється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав авіаудару по Синельниківщині: серед загиблих - 17 річна дівчина, поранено дитину

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Дніпро (3189) обстріл (37028) Дніпропетровська область (5310) Дніпровський район (520)
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