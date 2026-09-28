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Новости Атака на Днепр
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Рашисты ударили по офисному зданию в центре Днепра: есть пострадавшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 28 сентября 2026 года враг нанес удар по центру Днепра.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, возник пожар. Есть пострадавшие.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Как информирует глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, несколько человек пока не выходят на связь.

"Враг атаковал Днепр. Ударил по центру города посреди рабочего дня - там, где много людей", - объяснил он.

Удар по Дніпру
Удар по Дніпру
Удар по Дніпру
Удар по Дніпру
Удар по Дніпру

В соцсетях пишут, что атакован бизнес-центр.

Позже Ганжа уточнил, что нанесен удар по офисному зданию.

Новость будет обновляться.

Автор: 

Днепр (4819) обстрел (35677) Днепропетровская область (5741) Днепровский район (505)
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