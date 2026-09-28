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Рашисты ударили по офисному зданию в центре Днепра: есть пострадавшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 28 сентября 2026 года враг нанес удар по центру Днепра.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, возник пожар. Есть пострадавшие.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Как информирует глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, несколько человек пока не выходят на связь.
"Враг атаковал Днепр. Ударил по центру города посреди рабочего дня - там, где много людей", - объяснил он.
В соцсетях пишут, что атакован бизнес-центр.
Позже Ганжа уточнил, что нанесен удар по офисному зданию.
Новость будет обновляться.
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