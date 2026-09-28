Рашисты нанесли удар по энергообъектам на Днепропетровщине: горело оборудование, - ДТЭК
Российские захватчики атаковали энергообъекты и участок ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня ночью FPV-дрон попал в один из энергообъектов ДТЭК в прифронтовом районе. Загорелось оборудование, пожар оперативно потушили", — говорится в сообщении.
Также там добавили, что ранее несколько ударов дронов повредили административное здание и служебный автомобиль на участке ДТЭК.
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