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Новости Удары по энергетике
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Рашисты нанесли удар по энергообъектам на Днепропетровщине: горело оборудование, - ДТЭК

Россия вновь атаковала объекты ДТЭК в Днепропетровской области

Российские захватчики атаковали энергообъекты и участок ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня ночью FPV-дрон попал в один из энергообъектов ДТЭК в прифронтовом районе. Загорелось оборудование, пожар оперативно потушили", — говорится в сообщении.

Также там добавили, что ранее несколько ударов дронов повредили административное здание и служебный автомобиль на участке ДТЭК.

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