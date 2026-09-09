Українські школярі пропускають уроки вдвічі частіше за однолітків з інших країн

73% українських учнів протягом двох тижнів перед тестуванням PISA-2025 хоча б пропускали навчальні заняття або запізнювалися. Це більш ніж удвічі перевищує середній показник серед інших країн-учасниць дослідження – 34%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати міжнародного дослідження PISA-2025, зазначають в "Освіта.ua".





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Як зазначається у звіті, високий показник пропусків в Україні не варто автоматично трактувати як небажання школярів навчатися. На відвідуваність суттєво впливають умови, в яких українські діти здобувають освіту під час повномасштабної війни.

"Ці дані потрібно тлумачити з урахуванням обставин війни – повітряних тривог, вимушених переміщень і змішаного формату навчання", – наголошують автори дослідження.

Водночас, попри проблеми з відвідуванням занять, більшість українських учнів вважають навчання корисним для свого майбутнього. 62% опитаних переконані, що отримані у школі знання та навички знадобляться їм у майбутній професії.

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