УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18318 відвідувачів онлайн
Новини Навчання під час війни
418 17

Українські школярі пропускають уроки вдвічі частіше за однолітків з інших країн

73% українських школярів пропускали уроки або запізнювалися

73% українських учнів протягом двох тижнів перед тестуванням PISA-2025 хоча б пропускали навчальні заняття або запізнювалися. Це більш ніж удвічі перевищує середній показник серед інших країн-учасниць дослідження – 34%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати міжнародного дослідження PISA-2025, зазначають в "Освіта.ua".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається у звіті, високий показник пропусків в Україні не варто автоматично трактувати як небажання школярів навчатися. На відвідуваність суттєво впливають умови, в яких українські діти здобувають освіту під час повномасштабної війни.

"Ці дані потрібно тлумачити з урахуванням обставин війни – повітряних тривог, вимушених переміщень і змішаного формату навчання", – наголошують автори дослідження.

Водночас, попри проблеми з відвідуванням занять, більшість українських учнів вважають навчання корисним для свого майбутнього. 62% опитаних переконані, що отримані у школі знання та навички знадобляться їм у майбутній професії.

Читайте також: Школи Тернополя перейшли на шестиденку заради довших зимових канікул

Автор: 

освіта (1217) школа (2183) навчання (677) війна в Україні (9164)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Магічна цифра 73...
показати весь коментар
09.09.2026 16:34 Відповісти
+2
Які прогули???Весь час або в підвалі або онлайн
показати весь коментар
09.09.2026 16:34 Відповісти
+2
зате, як гарно на самокатах усілякі фігури накатують.....
на справді, так і повинно бути!
не має бути стільки шараг, що видають дипломи про вищу освіту!
хто хоче вчитися той вчиться!
хто хоче працювати, той працює!!!!
така формула у всьому світі!!!
це тільки у нас всі мають дипломи, але анічичирк по спеціальності ....
хто з дитинства нюхає клей, а потім ковтає стимулятори, той не доживе до 25 річчя!
показати весь коментар
09.09.2026 16:42 Відповісти

Завантаження...

 
 