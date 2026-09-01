Школи Тернополя перейшли на шестиденку заради довших зимових канікул

У Тернополі навчальний рік для більшості школярів почався з незвичного графіка: у першому півріччі діти ходитимуть на навчання і по суботах. Загалом таких субот буде десять, натомість на зимові канікули учні підуть уже 14 грудня і відпочиватимуть майже місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний графік затвердили у Тернопільській міській раді.

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Десять субот обміняли на довгі зимові канікули

Шестиденний графік стосуватиметься школярів Тернопільської громади, зокрема й навчальних закладів у селах, що до неї входять. Виняток зробили для першокласників – по суботах вони не навчатимуться.

Перша навчальна субота – 5 вересня. Загалом додаткові заняття проведуть у десять субот протягом вересня, жовтня та грудня. Формат чергуватимуть: одну суботу діти навчатимуться очно, наступну – дистанційно.

У ці дні школярі фактично наперед відпрацьовуватимуть заняття, які мали б відбутися у другій половині грудня.

Так, навчальними стануть 5, 12, 19 і 26 вересня, 3, 10, 17 і 24 жовтня, а також 5 і 12 грудня.

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На зимові канікули – вже 14 грудня

Завдяки такому графіку зимовий відпочинок для школярів розпочнеться 14 грудня і триватиме до 10 січня 2027 року.

Осінні канікули запланували з 26 жовтня до 1 листопада, а весняні – з 22 до 28 березня.

Водночас у затвердженому календарі перший семестр формально триватиме з 1 вересня до 25 грудня, другий – з 11 січня до 29 травня.

Таким чином, десять додаткових навчальних субот у Тернопільській громаді мають компенсувати грудневі навчальні дні та дозволити школярам фактично отримати майже чотири тижні зимових канікул.

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