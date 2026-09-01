Школы Тернополя перешли на шестидневную учебную неделю ради более длительных зимних каникул

В Тернополе учебный год для большинства школьников начался с необычного расписания: в первом полугодии дети будут ходить в школу и по субботам. Всего таких суббот будет десять, зато на зимние каникулы ученики уйдут уже 14 декабря и будут отдыхать почти месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий график утвердили в Тернопольском городском совете.

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Десять суббот обменяли на длинные зимние каникулы

Шестидневный график коснется школьников Тернопольской громады, в том числе и учебных заведений в входящих в нее селах. Исключение сделали для первоклассников – по субботам они не будут учиться.

Первая учебная суббота – 5 сентября. Всего дополнительные занятия пройдут в десять суббот в течение сентября, октября и декабря. Формат будет чередоваться: одну субботу дети будут учиться очно, следующую – дистанционно.

В эти дни школьники фактически заранее будут отрабатывать занятия, которые должны были состояться во второй половине декабря.

Так, учебными станут 5, 12, 19 и 26 сентября, 3, 10, 17 и 24 октября, а также 5 и 12 декабря.

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Зимние каникулы начнутся уже 14 декабря

Благодаря такому графику зимние каникулы для школьников начнутся 14 декабря и продлятся до 10 января 2027 года.

Осенние каникулы запланированы с 26 октября по 1 ноября, а весенние — с 22 по 28 марта.

В то же время в утвержденном календаре первый семестр формально продлится с 1 сентября по 25 декабря, второй — с 11 января по 29 мая.

Таким образом, десять дополнительных учебных суббот в Тернопольской общине должны компенсировать декабрьские учебные дни и позволить школьникам фактически получить почти четыре недели зимних каникул.

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