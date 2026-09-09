РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19080 посетителей онлайн
Новости Обучение во время войны
399 17

Украинские школьники пропускают уроки в два раза чаще, чем их сверстники из других стран

73% украинских школьников пропускали уроки или опаздывали

73 % украинских школьников в течение двух недель перед тестированием PISA-2025 хотя бы пропускали занятия или опаздывали. Это более чем вдвое превышает средний показатель среди других стран-участниц исследования - 34 %.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты международного исследования PISA-2025, отмечают в "Освіта.ua".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается в отчете, высокий показатель пропусков в Украине не стоит автоматически трактовать как нежелание школьников учиться. На посещаемость существенно влияют условия, в которых украинские дети получают образование во время полномасштабной войны.

"Эти данные нужно интерпретировать с учетом обстоятельств войны - воздушных тревог, вынужденных перемещений и смешанного формата обучения", - отмечают авторы исследования.

В то же время, несмотря на проблемы с посещением занятий, большинство украинских учеников считают обучение полезным для своего будущего. 62% опрошенных убеждены, что полученные в школе знания и навыки пригодятся им в будущей профессии.

Читайте также: Школы Тернополя перешли на шестидневную учебную неделю ради более длительных зимних каникул

Автор: 

образование (2321) школа (3179) обучение (669) война в Украине (9113)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Магічна цифра 73...
показать весь комментарий
09.09.2026 16:34 Ответить
+2
Які прогули???Весь час або в підвалі або онлайн
показать весь комментарий
09.09.2026 16:34 Ответить
+2
зате, як гарно на самокатах усілякі фігури накатують.....
на справді, так і повинно бути!
не має бути стільки шараг, що видають дипломи про вищу освіту!
хто хоче вчитися той вчиться!
хто хоче працювати, той працює!!!!
така формула у всьому світі!!!
це тільки у нас всі мають дипломи, але анічичирк по спеціальності ....
хто з дитинства нюхає клей, а потім ковтає стимулятори, той не доживе до 25 річчя!
показать весь комментарий
09.09.2026 16:42 Ответить

Загрузка...

 
 