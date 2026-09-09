Украинские школьники пропускают уроки в два раза чаще, чем их сверстники из других стран

73 % украинских школьников в течение двух недель перед тестированием PISA-2025 хотя бы пропускали занятия или опаздывали. Это более чем вдвое превышает средний показатель среди других стран-участниц исследования - 34 %.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты международного исследования PISA-2025, отмечают в "Освіта.ua".





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Как отмечается в отчете, высокий показатель пропусков в Украине не стоит автоматически трактовать как нежелание школьников учиться. На посещаемость существенно влияют условия, в которых украинские дети получают образование во время полномасштабной войны.

"Эти данные нужно интерпретировать с учетом обстоятельств войны - воздушных тревог, вынужденных перемещений и смешанного формата обучения", - отмечают авторы исследования.

В то же время, несмотря на проблемы с посещением занятий, большинство украинских учеников считают обучение полезным для своего будущего. 62% опрошенных убеждены, что полученные в школе знания и навыки пригодятся им в будущей профессии.

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