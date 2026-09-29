От асинхронного обучения до переселения из общежитий: МОН дало рекомендации вузам на случай длительных отключений электроэнергии

Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации для высших учебных заведений относительно обучения, работы общежитий и критической инфраструктуры во время отключений электроэнергии в осенне-зимний период 2026/2027 годов. В зависимости от продолжительности отключения электроэнергии предусмотрено пять режимов работы — от продолжения занятий до перехода на план критической деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в рекомендациях Министерства образования и науки Украины.

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Руководители вузов самостоятельно будут определять режим работы, корректировать расписание и формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью и энергоснабжением. Такие решения должны согласовываться с местными военными администрациями.

Когда следует приостановить очное обучение

Независимо от того, как долго длится отключение электроэнергии, очное обучение в отдельном корпусе или во всем учебном заведении не должно начинаться или должно быть немедленно прекращено, если укрытие недоступно или непригодно для использования.

Такое же решение предусмотрено, если на путях эвакуации нет резервного или аварийного освещения, отсутствует питьевая вода, не работают санузлы или температура опустилась ниже санитарных норм.

Основанием для приостановки очной работы также является отсутствие связи с оперативными и экстренными службами или угроза аварии — задымление, короткое замыкание, утечка газа или опасная работа генераторов.

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Пять режимов работы во время отключений

При отключении электроэнергии на срок до двух часов будет действовать "зеленый" режим: занятия могут продолжаться без использования энергоемкого оборудования, а критически важные системы будут переводиться на источники бесперебойного питания.

Если электроэнергии нет от двух до шести часов, предусмотрен "желтый" режим. Работа корпусов без автономного питания будет приостанавливаться, обучение переводится в асинхронный формат или переносится в автономные зоны кампуса. Массовые мероприятия должны отменяться.

При отключении от шести до 24 часов вводится "оранжевый" режим — смешанное или асинхронное обучение с заранее загруженными материалами. Если у студентов нет равного доступа к интернету, контрольные мероприятия рекомендуется переносить.

"Красный" режим будет применяться при отсутствии электроэнергии от 24 до 72 часов. Обучение будет преимущественно проходить в асинхронном режиме, а автономные корпуса смогут использоваться как места для самостоятельной работы и доступа к интернету.

Если отключение электроэнергии продлится более 72 часов, предусмотрен "критический" режим. Вузы должны вводить план критической деятельности, оценивать пригодность зданий и, при необходимости, изменять графики занятий, сессий, практик и защит квалификационных работ.

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Что предусмотрено для общежитий

Отдельные рекомендации касаются студенческих общежитий. При отключениях продолжительностью более двух часов в них должны открывать контролируемые зоны для зарядки устройств и обеспечивать жильцов питьевой водой, а по возможности — обустраивать места для обогрева и приготовления пищи.

Использование открытого огня и самодельных обогревателей запрещается. Во время работы генераторов электроплиты и другие мощные электроприборы должны отключаться от сети.

Если из-за длительного отключения электроэнергии невозможно обеспечить надлежащие санитарные условия и тепло, жильцов следует перемещать в автономные общежития, резервные корпуса или помещения партнерских организаций.

МОН также рекомендует вузам заранее создать запасы топлива, питьевой и технической воды, подготовить учебные материалы, доступные без постоянного доступа к интернету, и резервные средства оповещения о воздушной тревоге.

Убежища должны быть обеспечены освещением, вентиляцией и аптечками со средствами для остановки кровотечений, а при технической возможности — автономным отоплением.

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