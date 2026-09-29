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Украинские университеты должны заранее подготовиться к возможным проблемам со светом и интернетом, - МОН

Подготовка университетов к перебоям с электричеством и интернетом

В МОН призвали университеты заранее подготовиться к возможным проблемам с электричеством и интернетом, чтобы студенты не лишились доступа к обучению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко.

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Университетам рекомендуют защитить данные и серверы

Российские обстрелы и перебои с электроснабжением могут повлиять на работу серверов, учебных платформ и других цифровых систем университетов.

Из-за этого студенты могут лишиться доступа к материалам, заданиям и результатам оценивания. Преподаватели также могут остаться без возможности проводить занятия и поддерживать связь со студентами.

Руководителям высших учебных заведений совместно с ИТ-командами рекомендуют:

  • защитить серверы и, по возможности, перенести их в подземные или другие защищенные помещения;
  • обеспечить для серверов электропитание, охлаждение, вентиляцию, защиту от влаги и пожарную безопасность;
  • создать резервные копии учебных материалов, баз данных, результатов оценивания и настроек систем;
  • хранить резервные копии отдельно от основных серверов;
  • предусмотреть резервные ресурсы для восстановления работы важных сервисов;
  • позаботиться о резервном питании и интернете;
  • определить, какие системы должны работать во время отключения электроэнергии;
  • обеспечить студентам и преподавателям доступ к учебным материалам без постоянного подключения к сети.

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Вузы должны проверить резервные системы

Университетам также советуют провести тестовое восстановление данных. Наличие резервной копии само по себе не гарантирует, что с ее помощью удастся быстро возобновить работу.

Студентов, преподавателей и административный персонал необходимо ознакомить с альтернативными способами доступа к цифровым ресурсам университета.

Кроме того, руководителям высших учебных заведений рекомендуют:

  • определить лиц, ответственных за восстановление работы;
  • установить порядок перехода на резервные ресурсы;
  • определить каналы информирования студентов и сотрудников;
  • оценить потребности в оборудовании и ресурсах;
  • заблаговременно уведомить учредителя о проблемах, которые университет не может решить самостоятельно.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий посоветовал маломобильным украинцам заранее найти запасное жилье на зиму.

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вуз (921) интернет (1761) обстрел (35712) Минобразования (1763) Тарифы на электроэнергию (2502)
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Топ комментарии
+12
Починалося з "Кожен з нас президент" закінчилось " Рятуйтесь самі, кожен, як може".
Лідор найвеличніший!
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29.09.2026 00:21 Ответить
+9
А навіщо взагалі така держава, яка ніхера не здатна абсолютно забезпечити? Імпотентна у всіх сенсах, типо забусярили, ти потрібен країні, а як втратив кінцівку, на тобі 600 грн пенсії герой , ні в чому собі не відмовляй! Позорище а не держава яка тільки ******* допомогу Європи, у відставку треба тупо все керівництво.
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29.09.2026 00:34 Ответить
+4
запасати світло в відрах а інтернет в ящиках??
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29.09.2026 00:25 Ответить

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