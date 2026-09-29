Украинские университеты должны заранее подготовиться к возможным проблемам со светом и интернетом, - МОН
В МОН призвали университеты заранее подготовиться к возможным проблемам с электричеством и интернетом, чтобы студенты не лишились доступа к обучению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко.
Университетам рекомендуют защитить данные и серверы
Российские обстрелы и перебои с электроснабжением могут повлиять на работу серверов, учебных платформ и других цифровых систем университетов.
Из-за этого студенты могут лишиться доступа к материалам, заданиям и результатам оценивания. Преподаватели также могут остаться без возможности проводить занятия и поддерживать связь со студентами.
Руководителям высших учебных заведений совместно с ИТ-командами рекомендуют:
- защитить серверы и, по возможности, перенести их в подземные или другие защищенные помещения;
- обеспечить для серверов электропитание, охлаждение, вентиляцию, защиту от влаги и пожарную безопасность;
- создать резервные копии учебных материалов, баз данных, результатов оценивания и настроек систем;
- хранить резервные копии отдельно от основных серверов;
- предусмотреть резервные ресурсы для восстановления работы важных сервисов;
- позаботиться о резервном питании и интернете;
- определить, какие системы должны работать во время отключения электроэнергии;
- обеспечить студентам и преподавателям доступ к учебным материалам без постоянного подключения к сети.
Вузы должны проверить резервные системы
Университетам также советуют провести тестовое восстановление данных. Наличие резервной копии само по себе не гарантирует, что с ее помощью удастся быстро возобновить работу.
Студентов, преподавателей и административный персонал необходимо ознакомить с альтернативными способами доступа к цифровым ресурсам университета.
Кроме того, руководителям высших учебных заведений рекомендуют:
- определить лиц, ответственных за восстановление работы;
- установить порядок перехода на резервные ресурсы;
- определить каналы информирования студентов и сотрудников;
- оценить потребности в оборудовании и ресурсах;
- заблаговременно уведомить учредителя о проблемах, которые университет не может решить самостоятельно.
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