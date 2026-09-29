Украинские университеты должны заранее подготовиться к возможным проблемам со светом и интернетом, - МОН

В МОН призвали университеты заранее подготовиться к возможным проблемам с электричеством и интернетом, чтобы студенты не лишились доступа к обучению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко.

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Университетам рекомендуют защитить данные и серверы

Российские обстрелы и перебои с электроснабжением могут повлиять на работу серверов, учебных платформ и других цифровых систем университетов.

Из-за этого студенты могут лишиться доступа к материалам, заданиям и результатам оценивания. Преподаватели также могут остаться без возможности проводить занятия и поддерживать связь со студентами.

Руководителям высших учебных заведений совместно с ИТ-командами рекомендуют:

защитить серверы и, по возможности, перенести их в подземные или другие защищенные помещения;

обеспечить для серверов электропитание, охлаждение, вентиляцию, защиту от влаги и пожарную безопасность;

создать резервные копии учебных материалов, баз данных, результатов оценивания и настроек систем;

хранить резервные копии отдельно от основных серверов;

предусмотреть резервные ресурсы для восстановления работы важных сервисов;

позаботиться о резервном питании и интернете;

определить, какие системы должны работать во время отключения электроэнергии;

обеспечить студентам и преподавателям доступ к учебным материалам без постоянного подключения к сети.

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Вузы должны проверить резервные системы

Университетам также советуют провести тестовое восстановление данных. Наличие резервной копии само по себе не гарантирует, что с ее помощью удастся быстро возобновить работу.

Студентов, преподавателей и административный персонал необходимо ознакомить с альтернативными способами доступа к цифровым ресурсам университета.

Кроме того, руководителям высших учебных заведений рекомендуют:

определить лиц, ответственных за восстановление работы;

установить порядок перехода на резервные ресурсы;

определить каналы информирования студентов и сотрудников;

оценить потребности в оборудовании и ресурсах;

заблаговременно уведомить учредителя о проблемах, которые университет не может решить самостоятельно.

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