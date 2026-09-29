РФ атаковала Украину 152 дронами и ракетами: ПВО сбила 109 целей, - Воздушные силы

В ночь на 29 сентября Россия нанесла удар ракетой "Циркон/Оникс", двумя баллистическими ракетами и 152 беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Отмечается, что россияне нанесли ракетные удары из Курской области, беспилотники были запущены со следующих направлений:

Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ;

ВОТ Донецк;

Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 целей:

1 противокорабельная ракета "Циркон"/"Оникс";

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение сбитых (обломки) в 16 точках.

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