РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12091 посетитель онлайн
Новости Результат работы ПВО
558 1

РФ атаковала Украину 152 дронами и ракетами: ПВО сбила 109 целей, - Воздушные силы

В ночь на 29 сентября Россия нанесла удар ракетой "Циркон/Оникс", двумя баллистическими ракетами и 152 беспилотниками. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что россияне нанесли ракетные удары из Курской области, беспилотники были запущены со следующих направлений:

  • Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • ВОТ Донецк;
  • Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы ПВО в ночь на 29 сентября

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 целей:

  • 1 противокорабельная ракета "Циркон"/"Оникс";
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;
  • 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение сбитых (обломки) в 16 точках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские Су-27 разбомбили место дислокации рашистов с живой силой и боекомплектом. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5782) ПВО (4088) Воздушные силы (3472) баллистические ракеты (721)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 